Рекордное число московских школьников выбрали два ОГЭ для поступления
Спрос на среднее профессиональное образование среди столичных школьников продолжает расти, в этом году более 47 тыс. девятиклассников решили сдавать только два обязательных экзамена, сообщила замдиректора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова.
Школьники все чаще выбирают получение среднего профессионального образования, сказала Сумакова, передает агентство «Москва».
«Сейчас огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием, и это вполне объяснимо. Мы видим, как стремительно развивается наш город: транспорт, строительство, промышленность, здравоохранение, социальная сфера, туризм и гостеприимство», – заявила Сумакова. Она добавила, что абитуриенты и их родители осознанно выбирают перспективные прикладные профессии.
Для поступления на бюджетные места в колледжи достаточно успешно сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику. В этом году такой возможностью воспользовалось рекордное число учащихся – свыше 47 тыс. человек, что составляет почти 40% от всех столичных девятиклассников.
В 2025 году первокурсниками городских колледжей стали более 37 тыс. выпускников девятых классов. Этот показатель превысил прошлогодний результат на 10 тыс. человек. Все поступившие зачислены на бесплатные места.
