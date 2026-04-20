В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.5 комментариев
Экспорт российского сахара вырос на треть за первый квартал года
В начале года объем зарубежных поставок сахара увеличился на 37%, при этом доля сырца в структуре экспортной выручки сократилась до 3%.
Объем реализации сладкого песка за границу увеличился на 37% в годовом выражении, достигнув отметки в 125 млн долларов, передает РИА «Новости».
Федеральный центр «Агроэкспорт» зафиксировал существенный рост интереса к отечественной продукции.
«Согласно оценкам экспертов, за три месяца 2026 года Россия ввезла на зарубежные рынки более 190 тыс. тонн сахара почти на 125 млн долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 28% в натуральном выражении и 37% – в стоимостном», – говорится в официальном сообщении.
Главным покупателем стал Узбекистан, импортировавший товар на сумму более 89 млн долларов. В список лидеров также вошли Казахстан с объемом свыше 20 млн долларов, Таджикистан, Азербайджан и Киргизия, закупившие продукцию примерно на 6, 4 и 3 млн долларов соответственно.
Аналитики отметили важное изменение в структуре поставок. Если годом ранее доля сахара-сырца в общей экспортной выручке составляла около 24%, то за отчетный период этот показатель рухнул всего до 3%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила о достижении экспортом продовольствия отметки в 41,5 млрд долларов в 2025 году.