В Кремле анонсировали встречу Путина с губернатором Мельниченко
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с руководителем Пензенской области Олегом Мельниченко для обсуждения текущих вопросов развития региона.
Российский лидер 20 апреля примет Олега Мельниченко в Кремле, передает ТАСС. О рабочих планах президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время регулярного брифинга.
«На приеме у главы государства с докладом будет губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Традиционно работа с главами регионов, президент занимается субъектами РФ», – пояснил представитель Кремля. Подобные встречи регулярно проходят в рамках контроля за ситуацией в субъектах страны.
Ранее глава государства встретился с руководителем Нижегородской области Глебом Никитиным.
В свою очередь Олег Мельниченко прошлой осенью ввел план «Ковер» над рядом районов Пензенской области из-за угрозы беспилотников.