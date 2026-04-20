Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.3 комментария
ЕК заявила о переговорах с Украиной и Венгрией по запуску нефтепровода «Дружба»
Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе сообщил, что ведомство находится в контакте с Украиной и Венгрией для упрощения перезапуска нефтепровода «Дружба».
«Еврокомиссия тщательно следит за ситуацией и находится в контакте с обеими сторонами, чтобы упростить перезапуск нефтепровода «Дружба», – заявил Джилл, передает ТАСС.
Он отказался подтвердить возможность возобновления поставок уже в понедельник и не прокомментировал, осуществлялись ли Еврокомиссией выплаты Киеву за ремонт трубопровода. По словам Джилла, ему нечего добавить по этой теме.
Джилл также подчеркнул, что Еврокомиссия, в преддверии неформального саммита ЕС 23-24 апреля, призывает страны выполнить обязательства по финансированию Украины. Он сообщил, что 17-18 апреля высокопоставленная делегация Еврокомиссии посетила Будапешт для переговоров с Петером Мадьяром, обсуждая в том числе разблокирование 17 млрд евро европейских фондов для Венгрии. Это первый случай начала официального диалога с европейским политическим лидером до его вступления в должность.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит распространять ложные сведения о якобы имеющем место повреждении трубопровода «Дружба».
В марте Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».