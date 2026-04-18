Лавров: Зеленский продолжит врать о повреждении трубопровода «Дружба»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит распространять ложные сведения о якобы имеющем место повреждении трубопровода «Дружба», передает РИА «Новости».
«Он будет врать, у меня нет сомнений, что нефтепровод поврежден», – заявил глава российской дипломатии во время своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме, который проходит в Турции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».
Словацкий политик допустил возможность целенаправленного уничтожения магистрали по инициативе украинского лидера.
Сам глава киевского режима называл прекращение огня главным условием для ремонта трубопровода.