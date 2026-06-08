Сальдо сообщил о гибели мирного жителя из-за атак ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

В результате недавних атак вооруженных сил Украины на населенные пункты региона есть жертвы и пострадавшие. Губернатор Владимир Сальдо поделился трагичными подробностями последних дней на платформе Мax.

«В период с 5 по 8 июня террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя Херсонской области, шесть человек получили ранения», – написал Сальдо.

Глава региона уточнил, что трагедия произошла в селе Долматовка. Мужчина 1970 года рождения погиб после того, как украинский беспилотник нанес удар по его гражданскому автомобилю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в поселке Каиры от удара украинских войск погибли мужчина и его пятнадцатилетняя дочь.

В феврале жертвой обстрела Казачьих Лагерей стал один местный житель.

В середине января атака вражеского беспилотника на грузовой автомобиль в Новой Маячке унесла жизнь еще одного человека.