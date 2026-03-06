Песков анонсировал встречу Путина с главой Нижегородской области Никитиным

Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных

Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.

Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.

«Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.

Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.

МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.