  • Новость часаСтоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финны лишают себя шансов на выживание в случае конфликта с Россией
    Греция решила перебазировать Patriot для «защиты Болгарии от Ирана»
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    Безруков возглавил МХАТ имени Горького
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    Путин поздравил Терешкову с днем рождения
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    4 комментария
    6 марта 2026, 18:48 • Новости дня

    В Самаре женщину осудили на 14 лет за госизмену

    Суд в Самаре приговорил Полину Евтушенко к 14 годам колонии за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный окружной военный суд в Самаре признал женщину виновной по шести статьям УК РФ, включая подготовку к государственной измене.

    Женщину по имени Полина Евтушенко осудили в Самаре за подготовку к государственной измене и ряд других тяжких преступлений. В суде ТАСС сообщили, что обвинение запросило для нее 18 лет лишения свободы по более чем 12 эпизодам, однако суд назначил 14 лет, учитывая гуманность.

    По данным картотеки суда, Евтушенко признали виновной по шести статьям УК РФ. Среди них – приготовление к госизмене, содействие террористической деятельности, публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, реабилитация нацизма и распространение заведомо ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд приговорил гражданина России к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Ранее суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы. До этого ФСБ в Самаре задержала предполагаемую пособницу украинских спецслужб, склонявшую российских военных к переходу на сторону ВСУ.


    6 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести запрет для злостных неплательщиков алиментов на регистрацию автомобилей, недвижимости и открытие счетов в банках.

    Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.

    Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

    Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».

    Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».

    Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Ромашина: Российские паралимпийцы в отличной форме

    Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Ромашина: Паралимпийцы в отличной форме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские паралимпийцы находятся в отличной спортивной форме и покажут достойные результаты на предстоящих Паралимпийских играх, сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», – подчеркнула она в беседе с журналистами, передает ИА «Регнум».

    Тренер добавила, что желает паралимпийцам спокойствия, душевного равновесия и побед. По ее мнению, российские спортсмены добьются успеха, поскольку за ними стоит поддержка всей страны.

    Паралимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российская сборная вернула себе право выступать под национальным флагом. В этом году приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов.

    Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (32)
    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    Комментарии (15)
    5 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Lada зарегистрировала товарный знак для новых автомобилей

    Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Parus для автомобилей и аксессуаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России зарегистрирован новый товарный знак Lada Parus, под которым планируется выпуск автомобилей, автозапчастей, аксессуаров и игрушек.

    Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним, сообщает. Как уточняет РИА «Новости», заявка на регистрацию была подана в феврале 2025 года, а решение о регистрации принято в феврале 2026 года.

    Товарный знак Lada Parus теперь позволит компании выпускать не только автомобили и их комплектующие, но и различные аксессуары. Кроме того, под этим брендом могут выйти детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением.

    Документы также предусматривают возможность использования товарного знака для услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Таким образом, Lada Parus может стать новым направлением развития бренда на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Роспатент. Роспатент за две недели до этого зарегистрировал товарный знак «Lada Ariva» по трем классам товаров и услуг, не раскрывая имя заявителя.

    А в июне 2025 года Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Yarus, который будет действовать до лета 2035 года.

    Комментарии (7)
    5 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Суд отправил бывшего первого замминистра обороны Цаликова под домашний арест

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд избрал мерой пресечения бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову домашний арест. Ему предъявлено обвинения по 16 эпизодам, включая создание преступного сообщества и хищения.

    «Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича», – сказано в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

    Ранее в этот день стало известно, что Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая получения взяток, отмывание денег, создание преступного сообщества и крупные хищения бюджетных средств в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.

    В Минобороны он занимался вопросами расквартирования войск, управления имуществом, строительства и капремонта, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.

    Согласно статье 107 УПК России, домашний арест часто предусматривает запрет на использование интернета, стационарных и мобильных телефонов, почтовой связи. Запрет распространяется и на общение с рядом лиц, перечень которых определяется индивидуально, при этом допускаются звонки адвокату, следователю и экстренным службам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    Комментарии (11)
    6 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    ФАС посчитала размещение рекламы в Telegram нарушением закона

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала нарушением закона размещение рекламы в мессенджере Telegram на фоне ограничений сервиса Роскомнадзором, аналогичное мнение у ФАС в отношении WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и YouTube.

    «В соответствии с законодательством не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», – пояснили «Коммерсанту» в ФАС.

    В ведомстве отметили, что ответственность за размещение рекламы несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.

    С 1 сентября 2025 года в силу вступили поправки, запрещающие размещение рекламы на платформах, которые признаны экстремистскими, нежелательными или заблокированы в России.

    Запрет распространяется на все виды рекламы, включая нативную и бартерную. За нарушение предусмотрены штрафы: 2,5 тыс. рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

    Ранее Роскомнадзор усилил ограничения для Telegram: пользователи в России столкнулись с проблемами загрузки мультимедийных файлов, включая фото, видео и голосовых сообщений. Регулятор требует от администрации мессенджера разместить сервера в России и соблюдать национальное законодательство.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (19)
    6 марта 2026, 04:38 • Новости дня
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признавать вину
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признавать вину
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе допроса бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов отказался признавать вину в инкриминируемых ему коррупционных преступлениях, сообщили в правоохранительных органах.

    «В ходе следственных действий Цаликов вину по предъявленным ему обвинениям не признал», – сказал источник ТАСС.

    Напомним, днем ранее Басманный суд Москвы отправил Руслана Цаликова под домашний арест.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 23:35 • Новости дня
    Лихачев заявил о досрочном восстановлении «Ферросплавной-1» в районе ЗАЭС
    Лихачев заявил о досрочном восстановлении «Ферросплавной-1» в районе ЗАЭС
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ремонт высоковольтной линии «Ферросплавная-1», которая снабжает электричеством Запорожскую атомную электростанцию, завершен раньше срока, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Ремонтные бригады Росатома завершили работы по восстановлению высоковольтной линии «Ферросплавная-1» в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано», – цитирует РИА «Новости» главу госкорпорации Алексея Лихачева.

    Он добавил, что в четверг МАГАТЭ сообщило о восстановлении и подключении к Запорожской АЭС «Ферросплавной-1» после ремонтных работ, которые длились несмотря на локальный режим прекращения огня, при котором обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались.

    «Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв», – сказал Лихачев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лихачев в конце февраля сообщал о том, что у ЗАЭС начал работать режим тишины ради ремонта ЛЭП. ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Напольные весы возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список самых неудачных подарков на 8 Марта по мнению россиянок возглавили напольные весы, одежда и косметика «без запроса», а также абонемент в спортзал.

    В антирейтинге также оказались кухонная техника, посуда, нижнее белье без обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства, , следует из исследования ювелирного холдинга Sokolov, передает РИА «Новости».

    Многие женщины предпочитают заранее обсуждать подарки: 23% выбирают их совместно с партнером, 15% отправляют подборку желаемого, 21% говорят напрямую, а 18% просят деньги. Только одна из семи женщин готова к сюрпризу любого формата.

    Аналитики отмечают, что 22% россиянок довольствуются цветами как основным подарком, 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. Среди желаемого также называются украшения, деньги, техника, а иногда и помощь в выплате кредита.

    Для большинства женщин 8 Марта – своеобразная проверка отношений: более половины считают этот день индикатором заботы партнера, еще 28% оценивают по подарку внимательность мужчины. Однако пятая часть опрошенных трактует праздник как незначимый.

    Среди мужчин более половины дарят подарки традиционно, а не по внутреннему желанию, причем две трети еще не выбрали презент к празднику. Несмотря на популярность цветов, полноценным подарком букет считают 42% мужчин, а 12% уверены, что все зависит от суммы, потраченной на него. Большинство поздравляют любимых женщин, мам, сестер, дочерей и бабушек, но 61% покупают подарки также коллегам, а 23% – подругам.

    Ранее писательница, общественная деятельница Мария Арбатова рассказала газете ВЗГЛЯД, как отметить Международный женский день.

    Газета ВЗГЛЯД составляла подборку открыток на 8 Марта.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Богомолов поздравил Хабенского с назначением в Школу-студию МХАТ

    Богомолов поздравил Хабенского с назначением и. о. руководителя Школы-студии МХАТ

    Богомолов поздравил Хабенского с назначением в Школу-студию МХАТ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Режиссер Константин Богомолов выразил уверенность, что опыт и энтузиазм Константина Хабенского внесут значительный вклад в развитие Школы-студии МХАТ.

    Режиссер Константин Богомолов поздравил худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, передает РИА «Новости».

    В соцсетях он написал: «Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии».

    Богомолов также пожелал Хабенскому сил и терпения на новой должности. Он подчеркнул, что считает коллегу выдающимся артистом и профессионалом, способным вести вуз к новым успехам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр культуры Ольга Любимова заявила, что Хабенский станет исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ и продолжит руководить Московским Художественным театром имени А.П. Чехова.

    Напомним, что после смерти Игоря Золотовицкого именно режиссер Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора, но позже покинул пост по собственному желанию.

    Между тем сам Хабенский еще три дня назад не подтверждал слухи о своем назначении ректором Школы-студии МХАТ.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    Трамп: Киев должен пойти на сделку, Россия готова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico заявил о необходимости для Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта, отметив, что Россия готова сделать необходимые шаги.

    По словам американского лидера, глава киевского режима Владимир Зеленский должен проявить инициативу и добиться соглашения, а власти России, по мнению Трампа, также готовы к этому шагу, передает ТАСС.

    «[Владимир] Зеленский должен действовать, и он должен добиться заключения сделки», – заявил Трамп. Он добавил, что президент России Владимир Путин, по мнению главы Белого дома, готов к этому.

    Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

    Зеленский заявлял, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

    Комментарии (1615)
    5 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    В ДНР почтили память Героя России Владимира Жоги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Донецкой народной республике прошла акция в память о командире батальона «Спарта» Владимире Жоге, погибшем при эвакуации мирных жителей.

    Церемония возложения цветов к памятнику Герою России и Герою Донецкой народной республики Владимиру Жоге состоялась в ДНР, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В мероприятии приняли участие активисты «Движения первых», представители ЦРМИР, бойцы Росгвардии отряда СОБР «Восток-Донецк» и более 50 школьников. Участники почтили память командира батальона «Спарта», погибшего 5 марта 2022 года в Волновахе, когда он прикрывал эвакуацию мирных жителей.

    Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил: «В сегодняшнем возложении я не мог не принять участие, потому что это гордость нашего края, за который я проливал кровь и за который по сей день борюсь. Для меня это не просто брат по оружию – мы вместе сражались в трех подразделениях, которые побратались в боях: «Спарта», «Сомали» и «Пятнашка».

    Он отметил, что личная связь с Жогой и участие молодежи в подобных акциях помогают сохранять память и передавать ценности новым поколениям. Председатель «Движения первых» ДНР Александра Кульгина подчеркнула, что для молодежи важно знать, за что сражались защитники Донбасса, и иметь перед глазами пример героизма и самоотверженности.

    Студент Донецкого колледжа строительства и архитектуры Артем Карандин добавил, что такие мероприятия имеют большое значение для молодых жителей ДНР и помогают помнить вклад героев и волонтеров, помогающих в сложные времена.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Ролик с русским мемом итальянского клуба «Монца» завирусился в России

    Tекст: Вера Басилая

    Видеоролик с популярным российским мемом, размещенный футбольным итальянским клубом «Монца» для рекламы билетов, вызвал ажиотаж в русскоязычном интернете.

    В итальянском футбольном клубе «Монца» выразили радость по поводу того, что их рекламный ролик с российским мемом стал вирусным в России, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе клуба отметили, что рады популярности ролика в России. Кроме того, мем, использованный в видео, тоже очень популярен в Италии и часто используется в социальных сетях для сопровождения или подчеркивания особенно необычных или сенсационных новостей.

    Ранее клуб опубликовал видео о скидках на билеты на два ближайших матча, используя фрагмент репортажа 2008 года с музыкальной вечеринки в Великом Новгороде, который стал мемом «очень плохая музыка». В оригинале герой ролика сначала жаловался на плохую музыку и малое количество людей, но затем весело танцевал.

    В итальянской версии ролика главный герой радостно реагирует на низкие цены билетов, а видео сопровождается субтитрами на итальянском языке, которые имитируют диалог с корреспондентом.

    Ранее футбольный клуб «Аталанта» ранее анонсировал матч с «Монцей» клипом на песню российской группы «Дюна».

    Лидер музыкального коллектива Виктор Рыбин одобрил использование композиции «Привет с большого бодуна» в итальянском ролике.

    Общественные активисты в Вероне вывесили крупные плакаты в поддержку дружбы с Россией.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 05:02 • Новости дня
    Степашин раскрыл причину роста русофобии в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Неприязни к русским людям в повседневной жизни европейцы не испытывают, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, если украинские эмигранты не подогревают русофобных настроений.

    «Многие из моих товарищей, кто бывает сегодня в той же Германии, во Франции, Португалии, на бытовом уровне не чувствуют [неприязни], если это кто-то не подогревает. В основном это подогревают эмигранты, в первую очередь с Украины», – рассказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии. Степашин назвал Украину самым серьезным ударом по Евросоюзу.

    Политолог Шаповалов объяснил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, поставленные перед ФСБ Путиным задачи по борьбе с русофобией.


    Комментарии (0)
    Главное
    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом
    Израиль заявил об уничтожении «секретного бункера Хаменеи» в Тегеране
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    Киев назвал задержание в Венгрии подозреваемых в отмывании денег захватом заложников
    Сигнал «Плескание» прозвучал в эфире «Радиостанции Судного дня»
    Богомолов поздравил Хабенского с назначением в Школу-студию МХАТ
    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети

    В социальных сетях со ссылкой на израильские источники распространяется видео якобы самоубийства одного из ключевых иранских военачальников – бригадного генерала КСИР Исмаила Каани. Что это за человек, зачем создано это видео и почему перед нами с высокой вероятностью результат работы израильской разведки «Моссад»? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на 8 Марта: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Международный женский день – один из тех праздников, когда внимание к деталям значит особенно много. Красивая открытка способна передать то тепло и искренность, которые порой сложно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей готовые красивые открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В нашей подборке – ностальгические ретро-открытки СССР, а также трогательные современные картинки с весенними цветами.

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации