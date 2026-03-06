В Самаре женщину осудили на 14 лет за госизмену

Суд в Самаре приговорил Полину Евтушенко к 14 годам колонии за госизмену

Tекст: Тимур Шайдуллин

Женщину по имени Полина Евтушенко осудили в Самаре за подготовку к государственной измене и ряд других тяжких преступлений. В суде ТАСС сообщили, что обвинение запросило для нее 18 лет лишения свободы по более чем 12 эпизодам, однако суд назначил 14 лет, учитывая гуманность.

По данным картотеки суда, Евтушенко признали виновной по шести статьям УК РФ. Среди них – приготовление к госизмене, содействие террористической деятельности, публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, реабилитация нацизма и распространение заведомо ложной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд приговорил гражданина России к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы. До этого ФСБ в Самаре задержала предполагаемую пособницу украинских спецслужб, склонявшую российских военных к переходу на сторону ВСУ.



