ВСУ потеряли запасы продовольствия и поставки в Харьковской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области. По словам источника РИА «Новости» в силовых структурах, находящиеся в регионе подразделения больше не получают необходимые объемы продуктов питания.

Источники уточнили, что запасы провизии, которые были размещены на позициях, стали непригодными для употребления после того, как их затопило. Причиной затопления стали неправильно оборудованные блиндажи, которые не выдержали оттепели.

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, нехватка личного состава в рядах ВСУ заставляет командиров отправлять опытные кадры, в том числе пожилых связистов, в штурмовые бригады на Харьковском направлении.

Ранее украинский военный, попавший в плен в Димитрове, рассказал о серьезных проблемах с питьевой водой и эвакуацией раненых.

До этого сообщалось, что украинские формирования на Харьковском направлении ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов.



