Убийца криминального авторитета Вахтанга Кардавы получил пожизненный срок
Московский суд отправил за решетку до конца жизни участника организованной группы, расстрелявшего трех человек в центре столицы весной 2005 года, в числе погибших был криминальный авторитет Вахтанг Кардава.
Инстанция вынесла приговор 45-летнему Мухамеду Балахову, передает РИА «Новости».
Мужчина признан виновным в заказном устранении известного криминального деятеля и его ближайшего окружения.
Московская прокуратура опубликовала подробности решения суда. «Участник организованной группы 45-летний Мухамед Балахов приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство по найму, совершенное в 2005 году... Первые пять лет наказания Балахов будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима», – заявили в ведомстве.
Следствие установило, что 25 апреля 2005 года осужденный вместе с тремя сообщниками прибыл к ресторану «Желтая Субмарина». Злоумышленники ворвались в заведение и открыли огонь, лишив жизни Кардаву, его знакомого и личного охранника. После короткой перестрелки нападавшие скрылись.
Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось, однако заказной характер расправы был очевиден. Уголовное дело соучастников Балахова в настоящий момент выделено в отдельное производство, а вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.
