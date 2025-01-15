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Организатора убийства Япончика заочно приговорили к заключению
Убийца Япончика Илья Симония получил 21,5 года строгого режима за убийство Вячеслава Иванькова
Мосгорсуд заочно приговорил Илью Симонию к 21,5 года лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова в 2009 году.
Мосгорсуд заочно приговорил Илью Симонию к 21,5 году колонии строгого режима за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, передает РИА «Новости».
Судья объявил решение, согласно которому Симония признан виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору с целью передела сфер влияния в преступном мире.
Следствие установило, что в апреле 2009 года Симония привлек группу лиц, включая Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию, Муртази Шаданию, Нугзара Папаву и Астамура Бутбу, для совершения преступления. Они следили за Иваньковым, используя снайперскую винтовку Драгунова, и выбрали ресторан «Тайский слон» как место для нападения. 28 июля Бутба выстрелил в Иванькова, когда тот покидал ресторан. Иваньков скончался от ранений 9 октября в больнице.
Прокурор настаивала на более строгом наказании для Симонии, предлагая 24,5 года тюремного заключения. Другие участники преступления также получили приговоры: Джанашия приговорен к 15 годам, Шадания – к 16 годам, а Газзаев, который полностью признал вину, получил 14 лет колонии. Дело Газзаева было выделено в отдельное производство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве вынес приговор в отношении Папавы. Позже приговор получил Бутба – 19 лет лишения свободы за исполнение убийства.