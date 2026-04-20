Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.
Wildberries и Ozon получили предупреждения от антимонопольной службы
Федеральная антимонопольная служба России вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon, передает ТАСС. Компании должны устранить выявленные нарушения до 15 мая.
В ФАС указали, что площадки увеличили сроки перечисления средств продавцам за реализованные товары, что негативно отражается на их финансовом положении. Также отмечается изменение тарифов на логистику и возвраты уже после передачи товаров на склады, а стоимость доставки привязывается к цене продукции, а не к фактическим затратам на услугу. Это, по мнению регулятора, лишает продавцов возможности нормально планировать бизнес.
Отдельные претензии касаются Ozon, который ввел платную отметку «оригинал» в карточках товаров. В ФАС считают, что такая маркировка может создавать у покупателей впечатление проверки подлинности, хотя фактически речь идет о платной опции без подтверждения качества или происхождения товара.
Регулятор потребовал изменить условия публичной оферты и прекратить практики, приводящие к дополнительным расходам продавцов и искажению информации для покупателей. В случае невыполнения требований ФАС обещает возбудить антимонопольное дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов. Ранее эти компании внесли коррективы в регламенты по рекомендации антимонопольного ведомства. До этого служба выдала предостережение Wildberries из-за требования об обязательном открытии счетов в собственном банке.
В рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества Россия и Индия могут обмениваться крупными контингентами, передает «Интерфакс». Как отмечается в опубликованном документе: «В рамках настоящего соглашения, если стороны не договорились об ином, на территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; десяти военных воздушных судов государства направляющей стороны; трех тыс. человек личного состава воинских формирований государства».
Военнослужащие могут направляться за рубеж для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий катастроф. Для полетов авиации требуется подать дипломатический запрос минимум за 14 дней до использования воздушного пространства и аэродромов. Заход кораблей в порты также строго регламентирован и возможен только после аналогичного предварительного уведомления.
Командир иностранного судна обязан предупредить местного старшего морского начальника о выходе из порта не позднее чем за сутки до отплытия. Само соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на такие же периоды. Это произойдет, если ни одна из сторон не заявит о разрыве договора за полгода до истечения срока.
Документ подписали в Москве 18 февраля 2025 года, а в декабре его ратифицировал российский парламент. Президент Владимир Путин утвердил закон 15 декабря того же года. Договор, призванный упростить логистику флотов и авиации двух стран, официально вступил в силу 12 января 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки воинских формирований, военных кораблей и самолетов.
Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации этого межправительственного соглашения, предусматривающего упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в области совместных военных учений, включая маневры Indra, Avia Indra и Indra Navy.
В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.
По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.
Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.
Изначально предполагалось, что артист ушел из жизни добровольно, однако отец певца, Виктор Кунгуров, уверен в противоположном, передает «Коммерсант». О возбуждении дела Виктор Кунгуров узнал из письма прокуратуры, сообщила защита семьи.
Адвокат отца артиста Евгений Черноусов пояснил, что после проверки следователи Пресненского межрайонного отдела СК возбудили дело по статье о доведении до самоубийства. По мнению семьи погибшего, речь должна идти об убийстве, совершенном группой лиц, однако оспаривать формулировку защитники сейчас не планируют.
Кроме того, Виктор Кунгуров намерен повторно обратиться с просьбой проверить действия следователя МРСО. По его мнению, тот не выполнил необходимых первоначальных следственных мероприятий сразу после обнаружения тела Евгения Кунгурова, что могло повлиять на ход расследования.
В 2024 году тело Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Источник в правоохранительных органах отмечал, что, согласно предварительной информации, артист покончил с собой.
По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.
Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.
Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.
За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.
По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.
Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.
Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.
Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.
В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.
Поводом для внимания высшего руководства стал сюжет на федеральном телеканале, который рассказал о сложностях местных жителей с проездом к своим домам из-за установленных платных ворот.
Как сообщил СК в Max, ворота, препятствующие свободному доступу, были установлены женщиной, управляющей поселком через юридическое лицо. Ведомство отмечает, что проезд оказался закрыт даже для экстренных служб.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство)», – говорится в сообщении. Бастрыкин потребовал от руководителя областного главка доложить о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в телесюжете.
Контроль за исполнением поручения остается за центральным аппаратом Следственного комитета.
Грушко: Россия даст ответ на сокращение дипмиссий в ЕС
Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».
По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.
Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.
Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.
«Узнал, что орангутан генетически отличается от человека лишь на 3,1 процента. Как, оказывается, мало надо человеку, чтобы превратиться в обезьяну», – написал артист в соцсетях.
По данным ученых, геномы людей, животных и даже фруктов частично совпадают. Так, к человеку ближе всего по генетическому коду шимпанзе – у людей с ними 96% общих генов. Также у людей 90% ДНК совпадает с абиссинскими кошками, 85% – с мышами, 65% – с мушками дрозофилами и 60% – с бананами.
Журнал New Scientist писал, что наблюдения за жестоким конфликтом в некогда единой стае диких шимпанзе показали неожиданные параллели с гражданскими войнами в человеческом обществе.
Леонид Агутин в декабре 2025 года вошел в число самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах.
Президент Словении Пирц-Мусар: Разрыв диалога ЕС с Россией был ошибкой
По словам Пирц-Мусар, сейчас переговоры с Россией ведут Соединенные Штаты, а Европе приходится обращаться с просьбами о допуске к этим переговорам, передает РИА «Новости».
«Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию», – заявила словенский лидер.
Она также выразила сомнение, что Соединенные Штаты будут в первую очередь учитывать европейские интересы при обсуждении путей урегулирования ситуации на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что для возобновления контактов ЕС должен признать неэффективность своей антироссийской политики.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на будущий диалог России с Европой.
Газета Pais писала, что на фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией.
Мастер маникюра Пятышин объяснил, зачем мужчинам нужно делать маникюр
«Мужской маникюр – это не про «красоту» и уж тем более не про «женственность». Это про гигиену, здоровье и статус. Необходима обработка кутикулы для придания эстетического вида, ведь современный дядя обязан быть с ухоженными руками», – говорит Пятышин.
К тому же, продолжает специалист, шершавые руки с заусенцами представляют дискомфорт для самого мужчины. А гладкие руки с обработанной кутикулой – это показатель элементарной заботы о себе и уважение к окружающим в момент рукопожатия. В бизнесе рукопожатие – часть делового этикета, и на руки смотрят так же пристально, как на часы или обувь, подчеркивает эксперт.
По его словам, начинать делать маникюр следует, когда возникает потребность. «Конкретного возрастного ценза нет. Если мужчина ходит в качалку, работает с железом, играет в гольф или теннис, то его ладони грубеют, на них появляются мозоли и заусенцы. Уже в 16–18 лет это повод сходить к мастеру, чтобы руки не превратились в наждачку», – рекомендует эксперт.
Если молодой человек лет 22–25 начинает строить карьеру, где нужно общаться с клиентами и подписывать бумаги, пора начинать делать маникюр, продолжает мастер. Вид ухоженных пальцев с чистыми ногтями на переговорах работает на подсознательном уровне как маркер организованности человека. А после 40 лет кожа рук сохнет быстрее, регенерация замедляется, заусенцы появляются чаще. В этом случае уход нужен уже не только для эстетики, но и для профилактики и возрастной деформации ногтевой пластины.
«Стереотип «маникюр равно лак и женский салон» – это проблема названия. У нас в салоне нет миллиона названий в прайс-листе про маникюр и педикюр, есть только мужской маникюр и мужской педикюр. Мужчин очень напрягают непонятные услуги. Но современные парни давно эту грань стерли, а вот поколение старше 30–40 лет все еще в плену предрассудков», – замечает Пятышин.
По словам специалиста, начать делать маникюр можно самостоятельно. Для этого следует приобрести в аптеке или на маркетплейсах хорошие щипчики для кутикулы и пилку. Не стоит обрезать ногти под ноль, лучше оставлять миллиметр свободного края. А подпиливать нужно строго в одном направлении, чтобы ноготь не слоился. Также крем для рук должен стоять в машине или на рабочем столе. Это база, которая решит 50% проблем, поясняет эксперт.
«Но лучше, конечно, идти к мастеру сразу. Потому что самому себе убрать кутикулу безопасно могут единицы. Остальные режут до крови, боятся, и в итоге бросают эту затею. При записи в салон не нужно стесняться и уточнять «мужской ли». В Москве и крупных городах это давно норма. При записи достаточно сказать фразу: нужен мужской маникюр без покрытия, потому что иногда ногти покрывают матовым топом (финишным слоем лака, который делает ногти матовыми), а кто-то делает полировку пластины», – делится собеседник.
Он советует искать барбершопы или студии, где прямо в прайс-листе указан «мужской маникюр». Дело в том, что в таких салонах интерьер и атмосфера брутальнее, и мастер психологически привык работать с мужской анатомией кисти, которая отличается от женской: кожа толще, ногти крепче. И техника выполнения отличается тоже, ведь мужчинам важно чтоб не было видно, что маникюр сделан. «Самый частый запрос от сильного пола – не вылизывать ногти, а сделать так, чтобы руки выглядели аккуратно и незаметно», – поясняет он.
Педикюр мужчинам тоже необходим, считает Пятышин: «Это гигиена, профилактика врастания ногтей, обработка трещин на стопе, профилактика неприятного запаха от ног».
Ранее поисковые тренды «Яндекса» возглавили запросы по моде на славянский стиль и короткий маникюр. Этим пользователи интернета активно интересовались, используя с формулировку «тренд на», весь первый квартал 2026 года.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил о серьезных трудностях в российской экономике, передает ТАСС. Выступая на форуме поддержки предпринимательства «Мой бизнес», он отметил, что предприниматели острее всего ощущают текущее положение дел.
«Понятно, что ситуация в экономике непростая. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас, и которым бизнес вынужден адаптироваться», – сказал министр.
По словам главы ведомства, ранее справляться с растущими зарплатами и нехваткой специалистов помогали внутренние резервы. Однако сейчас они во многом исчерпаны, что делает макроэкономическую обстановку значительно более сложной. Основной задачей государства в этих условиях становится помощь предпринимателям в адаптации к новым вызовам.
Решетников подчеркнул, что бизнесу придется привыкать к структурным изменениям, а в некоторых случаях – сворачивать направления для перераспределения самого дефицитного ресурса – кадров. Кроме того, министр указал на излишне крепкий курс национальной валюты и высокие процентные ставки. Он добавил, что снижение ставок будет происходить медленнее, чем хотелось бы, из-за текущей бюджетной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила жесткий дефицит трудовых ресурсов в стране. Министр экономического развития Максим Решетников заявил о готовности российского бизнеса к выходу на новые рынки. Глава Минэкономразвития назвал крепкий курс рубля серьезным испытанием для экономики.
Депутат Бессараб напомнила о выплатах ветеранам к 9 Мая
По словам Бессараб, в юбилейные годы сумма выплат обычно соответствует количеству лет, прошедших со Дня Победы, выраженному в тысячах рублей, передает «Лента.Ру». В другие, не юбилейные годы, размер выплат составляет примерно 10 тыс. рублей.
Депутат также уточнила, что выплаты отличаются для различных категорий ветеранов. Например, для участников Великой Отечественной войны сумма начисления выше, чем для обладателей медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
Слушания по второму делу экс-замглавы Минобороны Иванова назначили на 24 апреля
Заседание назначено на 24 апреля, решение было принято после закрытого заседания суда, передает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. Иванову инкриминируются три эпизода получения взяток на сумму более 1,3 млрд рублей, отмывание денег в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Иванова, а также в отношении бизнесмена Александра Фомина, который признал вину в даче взятки. Материалы в отношении Сергея Бородина, который заключил сделку со следствием, выделены в отдельное производство, их рассмотрят позже.
Арест Иванова был продлен еще на полгода 17 апреля. Документ об ознакомлении с материалами дела, которое насчитывает свыше 300 томов, был подписан Ивановым и его защитниками две недели назад. В окончательной редакции Иванову предъявлены обвинения по трем эпизодам взяточничества, отмыванию денег, а также незаконному хранению и изготовлению оружия.
Следствие полагает, что Фомин и другие фигуранты помогли Иванову получить взятку через оказание имущественных услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий. Считается, что незаконные услуги предоставлялись с октября 2018 года по декабрь 2023 года.
В июле 2025 года его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. В марте он заявил в Мещанском суде о готовности искупить вину на фронте и «погибнуть на военной операции».
В результате происшествия две сестры погибли на месте, а еще одна девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пресс-службе суда заявили: «По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет в исправительной колонии общего режима, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», передает ТАСС.
Кроме уголовного наказания, суд обязал Слободяна выплатить компенсацию – 16 млн рублей для пострадавшей девочки и семьи погибших сестер. Слободяна признали виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц.
Песков заявил о готовности России обсуждать разногласия с Европой на переговорах
Песков заявил, что любые противоречия и несостыковки взаимных интересов между Россией и Европой должны решаться исключительно за столом переговоров, передает РИА «Новости».
«Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – заявил Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами и готова обсуждать все спорные вопросы в конструктивном ключе. Песков отметил, что Москва открыта для взаимодействия и не закрывает двери для переговоров с европейскими партнерами.
СМИ писали, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.
Ранее Песков указал на отказ Европы от диалога с Москвой.