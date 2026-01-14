Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи

Акция «Новый год в каждый дом» объединила более 4,6 млн россиян

Tекст: Валерия Городецкая

Организатором выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), а к организации мероприятий подключились более 655 тыс. волонтеров во всех регионах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках акции прошло свыше 95 тыс. мероприятий, которые подарили праздник детям, ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО и самим военнослужащим.

«Новый год в каждый дом» стала одной из самых масштабных акций, она объединила более 4,6 млн россиян... Каждый, пусть даже небольшой добрый поступок, доказал, что несмотря на обстоятельства мы готовы поддерживать друг друга, напоминать о важном и протянуть руку помощи, когда это необходимо», – подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравляли детей из больниц и детских домов, а волонтеры-медики и общественники в костюмах снегурочек вручали подарки военнослужащим в госпиталях.

Волонтеры Победы навестили ветеранов, одиноких пожилых людей, многодетные и малообеспеченные семьи, помогли с украшением домов и приготовлением новогодних блюд. Более 5 тыс. человек получили адресную помощь. Также Российские студенческие отряды поздравляли пассажиров и сотрудников поездов и самолётов на дальних маршрутах.

Особое внимание уделялось детским и молодежным инициативам: активисты движения «Движение Первых» охватили новогодними поздравлениями 1,3 млн человек и провели 50,5 тыс. выездов к врачам, спасателям, полицейским и коммунальщикам, даря подарки и поддержку. Самым массовым стал формат «Российский детский Дед Мороз», а акция «Первые елки» собрала 71 тыс. малышей на камерных праздниках.

Благотворительный блок включал адресную помощь семьям и детям – в рамках проекта «Волшебные варежки» для детей из малообеспеченных семей и интернатов собрали теплые вещи, а акция «Елка в каждый дом» исполнила мечты 561 участника, подарив им праздничные ели. Не забыли и о животных: для приютов было собрано 2 млн 335 тыс. рублей на корм, лечение и обустройство вольеров.

Для участников СВО и жителей приграничных территорий россияне собрали более 50 тыс. новогодних подарков в рамках гуманитарной помощи. Студенты и молодые артисты поздравляли жителей военных городков концертами, которые посетили более 8 тыс. человек. По всей стране новогодние поздравления транслировались на 30 медиафасадах аэропортов и вокзалов, что дало охват в 29,5 млн человек.

Праздничные мероприятия поддержали и коммерческие компании, а в соцсетях прошел флешмоб под новогоднюю песню Движения Первых, в котором приняли участие 57 тыс. человек. По оценке организаторов, акция объединила всю страну и подарила миллионам россиян ощущение праздника и поддержки.