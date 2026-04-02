Тимур Иванов отверг обвинения в незаконном обороте дуэльных пистолетов

Tекст: Катерина Туманова

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов на допросе сообщил, что обвинение в незаконном обороте оружия отрицает, так как дуэльные пистолеты он принял в дар, посчитав их сувенирными, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам Иванова, он проявил небрежность, не убедившись в характеристиках оружия, поэтому не согласен с квалификацией действий как незаконный оборот оружия. Он заявил, что не помнит, кто и когда подарил ему пистолеты.

Эксперты-криминалисты установили, что изъятые дуэльные пистолеты пригодны к стрельбе. По данным другого источника в силовых структурах, в случае признания Иванова виновным, оружие будет конфисковано в доход государства, как и ранее изъятые предметы роскоши.

Во время обыска у Иванова были обнаружены карабины, револьвер, автоматический пистолет Стечкина. Всего изъято 26 единиц оружия, включая образцы офицеров СС и люфтваффе.

Напомним, Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 года и был уволен в июне 2024 года. Его обвиняют в получении трех взяток на сумму порядка 1,3 млрд рублей, легализации средств, а также незаконном хранении и переделке оружия. Экс-замминистра вины не признает, почти два года находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят предприниматель Сергей Бородин и глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. В марте он заявил в Мещанском суде о готовности искупить вину на фронте и «погибнуть на военной операции». До этого военкомат отказал Иванову в отправке на СВО.