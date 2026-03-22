Россия не использует нецензурную лексику в отношении европейских государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести», об этом он рассказал Павлу Зарубину. По словам Пескова, «никто из нас никогда никого матерными словами не поминает». Он также сослался на высказывание дипломата: «Дипломатия – это способность послать человека к черту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти».

Песков подчеркнул, что несмотря на сложное положение, Европа отказывается от диалога с Россией и продолжает поддерживать конфликт на Украине. По его словам, европейские страны хотят продолжения войны, но не знают, как финансировать эти процессы. Пресс-секретарь добавил, что Европа сейчас раздирается внутренними противоречиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей приведет к ухудшению жизни обычных граждан.

Дмитриев призвал Европу признать свои ошибки, сменить руководство Евросоюза и изменить политику по отношению к России.