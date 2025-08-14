В Коми вынесли приговор лидерам группировки «Пичугинские»

Tекст: Алексей Дегтярев

Пичугин признан виновным в приготовлении к убийству, убийствах по заказу, совершенных организованной группой, сопряженных с бандитизмом, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Участника группировки Хадиса Азизова признали виновным в убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом.

Оба получили пожизненное лишение свободы: Пичугин будет отбывать срок в колонии особого режима со штрафом в размере 3 млн рублей, Азизов – в исправительной колонии особого режима со штрафом 2,5 млн рублей.

В июле Второй Апелляционный суд общей юрисдикции Петербурга оставил в силе обвинительный приговор Верховного суда Коми от 15 июня 2023 года.

Ранее другие лидеры банды Виктор Карпов и Сергей Вануйто были приговорены к лишению свободы на 19 и 17 лет соответственно. Еще 12 участников получили сроки от семи лет девяти месяцев до 25 лет в зависимости от роли в преступлениях.

Группировка «Пичугинские» существовала с 1992 года, в ее распоряжении было огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Участники совершили убийства предпринимателей в 2005 году, похищение и убийство бывшего члена банды в 2010 году и другие преступления. Члены группировки признаны виновными в даче взяток бывшим сотрудникам уголовного розыска МВД Коми.

В 2017 году минфин США ввел санкции против 10 граждан России и других стран бывшего СССР, объявив их авторитетами криминального мира. В списке был в том числе Юрий Пичугин.