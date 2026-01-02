В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на вылет

Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.44 комментария
Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.6 комментариев
Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»
«По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.
Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.
Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.
После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.
Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.
В интервью львовским СМИ внук Степана Бандеры рассказал о разговоре с родителями детей, занимающихся хоккеем, куда он привозил экипировку.
«Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке».
Таким образом, Стефко Бандера поставил в пример события в Буче как стимул к переходу на украинский язык на Украине.
Он отметил, что украинским тренерам не хватает специализированной литературы по хоккею – российских спортивных пособий заменить нечем.
По его словам, украинской методической базы для этого вида спорта не существует.
Напомним, провокация в Буче произошла в апреле 2022 года в ходе начавшейся СВО. Тогда мирных граждан, погибших в результате боевых действий в украинском городе Буча и его окрестностях, а также людей, убитых украинскими националистами по подозрению в «сотрудничестве с Россией», Украина и западные страны попытались выдать за якобы жертв российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов по событиям в Буче. По словам Лаврова, екретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок» в Буче. Российская сторона уже три с половиной года ожидает ответа от ООН по обстоятельствам событий в Буче в апреле 2022 года.
Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.
Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.
В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».
Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».
«Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.
Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.
Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.
WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по портам и инфраструктуре
По данным The Wall Street Journal, Одесса оказалась в состоянии полублокады в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре, передает RT.
Как отмечает издание, основные удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, особенно в области сельского хозяйства, ведь страна почти 90% сельхозпродукции отправляет морским путем.
Авторы статьи подчеркивают, что даже кратковременное вмешательство в работу портов может иметь долгосрочные последствия для экономики страны и влияния на глобальные рынки – эти последствия заметят далеко за пределами конфликта. Также заявляется, что Одесса сейчас входит в число приоритетных целей российской армии.
Ранее стало известно о перебоях с продовольствием в городе Рени Одесской области из-за перекрытия дорог украинскими военными. Кроме того, основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечал, что закрытие моста в Одесской области грозит стране нехваткой топлива.
Ранее портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, повреждены объекты двух крупнейших портов региона.
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские силы регулярно наносят удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины, что постепенно отсекает ее от Черного моря.
Песков: Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы
Президент России Владимир Путин заслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после удара ВСУ по населенному пункту Хорлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков отметил: «Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима». Пресс-секретарь добавил, что в ходе разговора также обсуждался ход следственных действий на месте происшествия.
Губернатор сообщил Путину, что опубликование информации о погибших будет происходить по мере продвижения расследования и опознания тел. Все данные, включая список жертв, будут размещаться на сайте региональной администрации.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали. Позднее глава региона уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.
Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.
Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.
На сайте главы Херсонской области названы имена семи жертв атаки ВСУ в Хорлах
Информация о погибших была опубликована на сайте губернатора Херсонской области.
Среди установленных жертв названы Адмисаев Махмуд Шираниевич 1977 года рождения, Пищик Людмила Станиславовна 1959 года рождения, Темежникова Ольга Олеговна 1995 года рождения, Островская Анна Алексеевна 1999 года рождения, Боган Сергей Владимирович 1970 года рождения, Волошко Михаил Викторович 1983 года рождения, Клим Дарья Сергеевна 2008 года рождения.
Указывается, что имена дополнительно будут публиковаться по мере опознания остальных погибших. «Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.
Губернатор ранее сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу, в результате которой, как указывалось, погибли 24 человека и около 50 получили ранения. Позднее глава региона уточнил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия.
Военкор Коц: Когда нечем похвастать на поле боя, Киев нападает на мирное население
«В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году? В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц.
Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.
Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов. Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили», – считает он.
«Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.
Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.
В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».
Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Личности семи человек ранее удалось установить.
Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители «сгорели заживо». Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.
На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».
Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.
Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил о новом назначении, передает ТАСС. В своем Telegram-канале он рассказал, что принял предложение Владимира Зеленского стать главой президентского офиса.
«Принял предложение Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине», – заявил Буданов.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины.
Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о предложении начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента, передает ТАСС.
В публикации указано, что предложение поступило лично от Зеленского, однако не уточняется, дал ли Буданов свое согласие или отказался от этой должности.
По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.
Владимир Зеленский впервые озвучил список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Кирилл Буданов.
Украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.
Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.
«Теперь больше контроля, больше ограничений», – приводит слова посла РИА «Новости».
Боцан-Харченко сообщил, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает работу и модернизируется, а экспорт вооружений является для страны важным источником дохода.
Дипломат отметил, что «важен избирательный подход» к выбору партнеров и получателей оружия. Он выразил надежду, что сложные обсуждения «позволят и уже позволили преодолеть» ситуацию вокруг поставок ВСУ, а также устранить прежние опасения и снять озабоченность Москвы по поводу возможных поставок на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что контролировать выдачу лицензий на продажу боеприпасов в стране удается строго, а поставки проходят в крайне ограниченных объемах. Ранее Вучич подчеркивал, что несмотря на усилия, отдельные партии боеприпасов сербского производства иногда оказываются на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на выполнение Сербией обещаний по контролю экспорта вооружений и недопущению их поставок на Украину.
КМИС: Число сторонников уступок по территориям на Украине выросло втрое
Согласно исследованию, в декабре 2025 года 33% респондентов допустили уступки по территориям, тогда как в 2022 году такой позиции придерживались лишь 10%, передает ТАСС.
Одновременно снизилась доля граждан, полностью отвергающих любые территориальные компромиссы: если в 2022 году их было 82%, то к концу 2025 года – 53%.
Исследование проводилось методом телефонных интервью с 26 ноября по 29 декабря 2025 года на территориях, контролируемых Киевом. В опросе участвовали 1001 человек старше 18 лет, максимальная статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.
Ранее опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского.
Газета The New York Times писала, что украинские представители выразили готовность уступить часть территорий в ходе переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.
По ее словам, число погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины на село Хорлы в Херсонской области увеличилось до 27 человек, включая двоих детей, передает ТАСС. Петренко уточнила, что среди пострадавших ещё пять несовершеннолетних.
В медицинские учреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести.
Ранее источники сообщали о 24 погибших в результате обстрела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. Власти региона объявили траур после атаки ВСУ. Специалисты установили личности семи погибших в результате удара по Хорлам.
Экс-премьер Кинах: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
По его словам, за первые шесть месяцев 2025 года на Украине зарегистрировали около 100 тыс. новорожденных и примерно 249 тыс. смертей, передает РИА «Новости». «Коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к трем к одному», – подчеркнул он в эфире «Новости.LIVE».
Кинах также добавил, что количество людей с инвалидностью на Украине увеличилось существенно за последние три года: с 2,7 млн в 2022 году до 3,4 млн человек. Он связал это с последствиями конфликта и ухудшением общей ситуации в стране.
По оценкам ООН, после февраля 2022 года территорию Украины покинули примерно 6,8 млн жителей. Организация отмечает, что некоторые регионы страны практически опустели, так как большинство молодежи уехали, а на местах в основном остались пожилые граждане.
В 2024 году ЦРУ зафиксировало на Украине самый высокий уровень смертности в мире.
В период с 16.00 до 23.00 мск 51 БПЛА был сбит над Белгородской областью. В Брянской области нейтрализовали 36 дронов, еще 24 уничтожили в Московском регионе, из которых 21 следовал на Москву, сообщило Минобороны в Telegram.
В Ростовской области сбили 16 беспилотников, в Калужской – 15, в Тульской – 14, в Курской – 12, в Рязанской – 10, сообщает военное ведомство. Шесть аппаратов уничтожили в Воронежской области, еще шесть – над Крымом. Пять дронов перехватили над Орловской областью, четыре – над Липецкой областью, два – над Азовским морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.