    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    17 февраля 2026, 12:21 • Новости дня

    В Пулково задержали организатора преступной схемы с госзакупками

    В Пулково задержали главу Комитета по госзаказу Петербурга Толстых

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председателя Комитета по государственному заказу Петербурга Дениса Толстых задержали в аэропорту Пулково по подозрению в организации схемы по незаконному предоставлению преимуществ в конкурсах госзакупок, сообщили в СК.

    Задержание Дениса Толстых произошло в аэропорту Пулково, передает РБК. Следственный комитет сообщил, что Толстых считается организатором преступной схемы, связанной с предоставлением незаконных преимуществ коммерческим компаниям при государственных закупках.

    По версии следствия, в 2024 году сотрудники комитета помогали определенным участникам выигрывать конкурсы и заключать контракты с нарушениями закона. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 286 пункт «г» часть 3 УК РФ – «превышение должностных полномочий».

    В рамках расследования также был задержан глава отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета Егор Леонов, который в настоящее время находится под стражей. Следствие считает, что Толстых руководил действиями всех участников схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина задержали в Петербурге по делу о получении взятки. Бывшие сотрудники центра «Патриот» Андрей Пучков и Иван Трифоногло получили девять лет лишения свободы и штраф в размере 27 млн рублей за получение особо крупной взятки при выполнении государственных контрактов. Суд вынес приговор по делу о хищении более 470 млн рублей на гособоронзаказе, два обвиняемых получили реальные сроки и штраф.

    16 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    «Единая Россия» определила приоритеты технологического развития страны до 2050 года
    «Единая Россия» определила приоритеты технологического развития страны до 2050 года
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» сформирует долгосрочную научно-технологическую повестку с акцентом на искусственный интеллект, робототехнику и космос.

    Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» начал работу по формированию долгосрочной научно-технологической повестки, передает сайт ЕР. Ключевыми темами стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь.

    На первом заседании в Москве участники обсудили, как наполнить технологический блок народной программы партии конкретными инициативами для развития новых отраслей экономики, поддержки отечественных разработчиков и подготовки кадров. Совет будет координировать взаимодействие между властью, экспертами, бизнесом и инноваторами.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил: «Нам нужны конкретные предложения, которые можно превратить в законы, постановления, программы, стандарты. Чтобы эти документы двигали вперед российский технологический сектор и меняли жизнь людей к лучшему».

    Якушев подчеркнул важность честного и открытого диалога на площадке совета. По его словам, каждое предложение должно иметь адресата и сроки реализации: «Партия умеет доводить все предложения до конкретных результатов».

    Глава совета, генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов, отметил, что члены Совета знают, где Россия сильна, а где необходимо наращивать суверенитет, и могут определить ключевые цели. «Именно эти знания мы должны собрать воедино и превратить в цели, а затем и в конкретные решения для обеспечения технологической независимости Российской Федерации», – указал он.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    16 февраля 2026, 14:44 • Новости дня
    Симоньян рассказала об «ураганном течении» болезни
    Симоньян рассказала об «ураганном течении» болезни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о стремительном ухудшении состояния здоровья, вызванном стрессом, и необходимости серьезного лечения.

    Как рассказала Симоньян в своем Telegram-канале, врачи диагностировали у нее болезнь с «ураганным течением», что потребует проведения операции, а также курса лучевой, гормональной и химиотерапии.

    Она уточнила, что назначение только одного типа терапии возможно, когда речь идет о небольшом новообразовании, однако в ее случае заболевание развивается значительно быстрее. Медики отметили, что для борьбы с болезнью потребуется сочетание сразу нескольких методов лечения, включая долговременное гормональное воздействие, если это будет возможно.

    13 февраля Симоньян вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика, показав обритую голову.

    В октябре Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии.

    17 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные атаковали курортный город Сочи на протяжении почти 10 часов, обломки дронов заметили в нескольких районах города, сообщил градоначальник Андрей Кравченко.

    Дежурные средства противовоздушной обороны отражали три волны атак БПЛА, указал Кравченко, передает РИА «Новости».

    Обломки упали в нескольких районах, никто не пострадал, инфраструктура так же не повреждена.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что последняя атака ВСУ на город была одной из самых продолжительных за последнее время, сбили 24 дрона.

    Напомним, в ночь с понедельника над Россией уничтожили 151 украинский беспилотник.

    16 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Суд оштрафовал и выдворил из России мигранта за публичный намаз

    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз

    Суд оштрафовал и выдворил из России мигранта за публичный намаз
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийском автономном округе принято решение о выдворении иностранного гражданина, совершавшего намаз в общежитии при открытых дверях. Нижневартовский районный суд квалифицировал данное деяние как незаконную миссионерскую деятельность.

    Согласно решению суда, мужчина признан виновным по части 5 статьи 5.26 КоАП РФ и оштрафован на 30 тыс. рублей с последующим принудительным выдворением из страны, передает Ura.ru.

    Как следует из материалов дела, мужчина, приехавший с одной из стран ближнего зарубежья, проживал в общежитии АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин». Он регулярно, пять раз в сутки, совершал намаз и рассказывал соседям о своих религиозных убеждениях, не закрывая дверь комнаты. Это вызвало недовольство других жильцов, которые обратились с жалобой в полицию.

    Суд квалифицировал действия иностранца как осуществление миссионерской деятельности с нарушением российского законодательства. При вынесении решения учли, что у мужчины нет семьи, родственников и постоянного жилья в России.

    «Скорее всего, выдворили его из-за административного правонарушения, а не из-за самого факта молитвы», – отметил адвокат Владимир Александров. По словам юриста, аналогичные меры применяются и к иностранцам, систематически нарушающим правила дорожного движения. Александров также отметил, что в последнее время контроль за миграционным законодательством стал строже.

    Ранее председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    16 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в составе Совета безопасности России.

    Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает исключение Сергея Иванова из списка членов Совбеза.

    Иванов ранее занимал пост постоянного члена Совета безопасности. В феврале он был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Иванов оставил этот пост по собственному желанию.

    16 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    На Мосбирже начались торги с аналогом доллара

    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Операции с парой «доллар-рубль» на Мосбирже с 16 февраля перешли в биржевой режим, что позволит участникам использовать новые арбитражные стратегии.

    О переводе операций с валютной парой доллар-рубль из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим торгов CETS объявила Московская биржа, передает РИА «Новости».

    В релизе площадки отмечается, что этот инструмент предназначен для управления валютной позицией и позволит большему числу участников разрабатывать собственные торговые и арбитражные стратегии между доступными инструментами на валютную пару USDRUB в биржевом режиме.

    Торги проходят без фактической поставки долларов («расчетный доллар»), обязательства закрываются путем обратных сделок (СВОП), фиксируя результат в рублях. Все операции совершаются с центральным контрагентом. Участникам доступно кросс-маржирование и единое обеспечение для позиций на валютном и срочном рынках. Торги новым инструментом доступны ежедневно с 10.00 до 19.00 по московскому времени.

    С 13 июня 2024 года, согласно разъяснениям Мосбиржи, расчеты по долларам с использованием НКЦ не осуществляются из-за санкций и блокировки корсчетов, что включает невозможность зачисления, списания и использования ранее заблокированных долларов для обеспечения обязательств.

    Новый инструмент призван заменить прямой валютный рынок..

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне накопили рекордную сумму наличных рублей к концу 2025 года. Объем сбережений вырос почти на 5% за год.

    16 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    У средств для потенции обнаружены положительные для мужчин побочные эффекты

    Ученые: Таблетки для эрекции улучшают у мужчин здоровье сердца и сосудов

    У средств для потенции обнаружены положительные для мужчин побочные эффекты
    @ ROPI/ZUMAPRESS.com/ТАСС

    Препараты для лечения эректильной дисфункции могут оказывать положительное влияние не только на интимную сферу, но и на общее состояние здоровья мужчин – снижают риск инсульта и сердечных заболеваний, улучшают состояние при диабете. К таким выводам пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале World Journal of Men’s Health.

    Речь идет об ингибиторах фосфодиэстеразы ФДЭ-5, к которым относится, в частности, Viagra, пишет New York Post. Эти средства блокируют фермент, вызывающий сужение сосудов, благодаря чему улучшается кровоток по всему организму. Именно этим механизмом ученые объясняют потенциальную пользу для сердечно-сосудистой системы.

    По данным исследований, между приемом таких препаратов и снижением риска сердечных заболеваний и инсульта прослеживается связь. Также положительный эффект отмечен у мужчин с диабетом – заболеванием, которое часто сопровождается нарушениями эрекции. Кроме того, расслабление гладкой мускулатуры может облегчать симптомы при увеличенной предстательной железе и проблемах с мочеиспусканием.

    Несмотря на то что от 30 до 50 млн мужчин в США сталкиваются с эректильной дисфункцией, медикаментозное лечение получает лишь около четверти из них. «К сожалению, слишком многие мужчины упускают простые методы лечения, которые могли бы помочь им вернуть сексуальную жизнь в норму и, как показывают данные, улучшить течение многих других серьезных, ограничивающих жизнь заболеваний», – заявила представитель британской благотворительной организации «Рак простаты» (Prostate Cancer UK) Софи Смит в комментарии для The Telegraph.

    Ранее ученые также высказывали предположение, что препараты от эректильной дисфункции сниженают риск развития болезни Альцгеймера. Специалисты напоминают, что нормальная эрекция зависит от слаженной работы сосудов, нервной системы, гормонов и мышечной ткани, а ее нарушения часто сигнализируют о проблемах с сердцем и обменом веществ.

    Российские ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) установили, что около 2,5 тыс. лет назад женщине из пазырыкской культуры на плато Укок успешно восстановили функции челюсти с помощью уникального хирургического вмешательства.

    16 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали иск в суд на два млн рублей

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На театр российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» подан иск в суд на сумму 2,1 млн рублей.

    Причиной обращения в суд стало, как указывается, «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг», передает «Газета.Ru». Истцом выступил представитель индивидуального предпринимателя М.А. Обушенкова из Элисты, который зарегистрировал иск 3 февраля 2026 года, следует из данных сервиса Rusprofile.

    С театра требуют 2 млн 171 тыс. рублей. Подробные обстоятельства спора сторонами пока не раскрываются. Известно, что 9 февраля иск был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, а на исправление недостатков истцу дали время до 10 марта.

    Кроме того, уже с ноября прошлого года за театром числится задолженность перед Федеральной налоговой службой. Размер долга составляет 2,1 млн рублей.

    В ноябре арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей.

    16 февраля 2026, 21:38 • Новости дня
    Тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста
    Тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наставник американского фигуриста Ильи Малинина Рафаэль Арутюнян объяснил провал подопечного в личном турнире Олимпийских игр ошибками взрослых членов команды.

    Арутюнян призвал коллег прекратить принимать соболезнования и открыто признать допущенные промахи, передает RT.

    «Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов», – сказал он.

    Тренер отметил, что не считает возможным давать более подробные комментарии публично, однако в личной беседе с фигуристом они обсудили многие важные вещи.

    Арутюнян выразил надежду, что этот разговор поможет Малинину продолжить карьеру и получать удовольствие от спорта.

    Ранее стало известно, что Малинин, несмотря на неудачу в соревнованиях, примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде.

    В декабре Малинину удалось набрать 238,24 балла за произвольную программу на финале Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое. Он установил новый мировой рекорд в этом виде.

    16 февраля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби из-за обсуждения вопросов безопасности, которые касались военных, а в Женеве делегация будет расширенной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена. Помимо помощника президента Владимира Мединского, в состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, передает РИА «Новости».

    Песков уточнил, что Мединский ранее не участвовал в переговорах в Абу-Даби, поскольку обсуждались вопросы безопасности, касающиеся исключительно военных.

    Он также отметил, что члены делегации получают детальные инструкции от президента России накануне вылета в Женеву. На вопрос о контактах Владимира Путина с переговорщиками Песков подчеркнул: «Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками».

    В Женеве 17 февраля одновременно планируются переговоры по Украине и Ирану, причем ООН и Швейцария не участвуют в них напрямую.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров по Украине и Ирану, ожидается прибытие остальных делегаций до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    16 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

    Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России

    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам ради локальных блэкаутов на территории России. Свои «достижения» Украина попытается использовать в ходе предстоящих переговоров для заключения энергетического перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Напомним, над Брянской областью за сутки сбили 229 БПЛА.

    «На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

    По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

    Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.

    Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

    «Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

    «К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.

    В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

    С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».

    14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.

    Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

    17 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Супруга Пашиняна объявила о завершении брака
    Супруга Пашиняна объявила о завершении брака
    @ Михаил Метцель/ТАСС/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака.

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети она заявила: «Дорогие соотечественники. Сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершен. Прошу всех быть сдержанными и корректными в отношении этой темы».

    Других подробностей относительно причин или обстоятельств разрыва Акопян не уточнила.

    Анна Акопян родилась 1 февраля 1978 года. В 2000 году окончила факультет журналистики Ереванского госуниверситета. С будущим супругом познакомилась в период учебы в университете  Акопян – журналистка, общественный деятель, главный редактор газеты «Айкакан жаманак». Является инициатором движения «Женщины во имя мира».

    У Пашиняна и Акопян четверо детей – сын и три дочери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жену премьер-министра Армении Николы Пашиняна встретили враждебно у мемориала жертв геноцида армян в Ереване.

    Супруга Пашиняна ранее публиковала совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    17 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    Убитую в Дубае стюардессу из Петербурга облили зеленкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Убийство российской бортпроводницы в Дубае, которое произошло в прошлом году, заранее спланировали, заявила замглавы Главного следственного управления СК по Петербургу Артем Черненко.

    Подозреваемый напал на девушку в Дубае и нанес ей не мене 15 ударов ножом в туловище, шею и конечности, сообщил Черненко РИА «Новости».

    После этого он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, и облил тело зеленкой.

    Инцидент произошел в гостинице Voco Bonnington.

    Подозреваемым оказался 41-летний бывший возлюбленный погибшей. Силовики нашли расписку, согласно которой жертва обязалась вернуть мужчине 500 тыс. рублей. Убитая прилетела в Эмираты для трудоустройства в международную авиакомпанию.

    В декабре сообщалось, что россиянина в Петербурге задержали по подозрению убийства 25-летней девушки в Дубае.

    17 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    @ strizhenovaekaterina

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Екатерина Стриженова поделилась в Telegram-канале впечатлениями от закрытой премьеры спектакля в театре Никиты Михалкова «Мастерская "12"» под названием «Без свидетелей», одна из главных ролей в котором – у Михаила Ефремова, вторая – у Анны Михалковой.

    Невысокий, коренастый, лысый, в белой рубашке, в узком лифте и в объятьях четы Стриженовых – таким предстал после театральной премьеры Михаил Ефремов в театре Никиты Михалкова, на сцене которого состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей».

    «Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль «Без свидетелей» – дебют на сцене – я от души поздравляю Аню!» – написала Стриженова.

    Она добавила, что работа продолжается, премьера через месяц, но все билеты проданы!

    В посте актрисы есть отрезок видео, на котором запечатлены овации, очевидцы рассказывали, что аплодисменты длились не менее десяти минут.

    «Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль», – сказал НСН режиссер Никита Высоцкий.

    Он добавил, что его совершенно не смутил тот факт, что постановка базируется на том же материале, который делал Никита Сергеевич, так как есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни «Вишневый сад» и это здорово, «если хорошо получается».

    Напомним, в июне 2020 года Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года актёр  зарегистрировал ИП для работы в СМИ. Ефремов стал  участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке. Михаил Ефремов в январе приступил к работе над ролью в спектакле театра «Мастерская 12».

