    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой
    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Финляндии
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    20 апреля 2026, 15:14 • Новости дня

    Евросоюз подготовил меры борьбы с дефицитом авиатоплива

    Bloomberg: Евросоюз оптимизирует распределение авиатоплива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия планирует ввести новые меры для оптимизации распределения авиационного топлива и поиска альтернативных источников поставок на фоне проблем в Ормузском проливе.

    Европейский союз намерен предложить шаги по оптимизации распределения авиационного топлива между странами-членами, передает Bloomberg. Инициатива также направлена на содействие в поиске альтернативных источников снабжения, поскольку энергетические потоки через Ормузский пролив по-прежнему остаются заблокированными.

    Еврокомиссия объявит о планах внедрения этих мер уже в следующем месяце. Об этом свидетельствует проект документа, с которым ознакомились журналисты агентства.

    Около 40% всего авиационного топлива, используемого в Евросоюзе, импортируется. При этом половина от этого объема поступает именно через Ормузский пролив, что делает регион критически важным для энергетической безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах. Стоимость энергоносителей на мировых рынках увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 500 долларам.

    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    Грушко: Россия даст ответ на сокращение дипмиссий в ЕС

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    17 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Президент Словении признала ошибкой разрыв диалога ЕС с Россией

    Президент Словении Пирц-Мусар: Разрыв диалога ЕС с Россией был ошибкой

    Президент Словении признала ошибкой разрыв диалога ЕС с Россией
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Европейский союз допустил серьезную ошибку, прекратив прямые переговоры с Россией на фоне конфликта на Украине.

    По словам Пирц-Мусар, сейчас переговоры с Россией ведут Соединенные Штаты, а Европе приходится обращаться с просьбами о допуске к этим переговорам, передает РИА «Новости».

    «Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию», – заявила словенский лидер.

    Она также выразила сомнение, что Соединенные Штаты будут в первую очередь учитывать европейские интересы при обсуждении путей урегулирования ситуации на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что для возобновления контактов ЕС должен признать неэффективность своей антироссийской политики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на будущий диалог России с Европой.

    Газета Pais писала, что на фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией.

    20 апреля 2026, 06:25 • Новости дня
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказ от стабильных поставок энергии с Востока вынуждает европейские предприятия переносить производство за пределы Евросоюза, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, и без них происходит перенос производств за пределы ЕС, заявил Гашпар РИА «Новости».

    По его словам, сохранение поставок из России позволило бы сберечь рабочие места и предприятия внутри Европы.

    «Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства... Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы», – подчеркнул парламентарий.

    Гашпар добавил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии для сохранения конкурентоспособности. Диверсификация, по его мнению, означает наличие множества вариантов, среди которых Россия может быть одним из поставщиков, а не единственным или запрещенным.

    Вице-спикер также отметил, что отказ от односторонней зависимости от сжиженного природного газа из США позволил бы Европе сохранить переговорную силу. Он заключил, что возвращение к российской нефти стало бы шагом к реалистичной энергетической политике, так как идеология не должна преобладать над экономической стабильностью граждан.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал вернуть поставки российской нефти и газа. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар анонсировал судебное оспаривание запрета Евросоюза на импорт топлива из России.

    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита Украине без запуска «Дружбы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    19 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Песков: Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», – заявил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари сообщил, что в Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    18 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Финляндии

    Лавров: Философия нацизма откровенно возрождается в Германии и Финляндии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Анталье обратил внимание на тревожные тенденции в некоторых европейских государствах, передает РИА «Новости». По его словам, идеи, близкие к нацистским, вновь набирают популярность на Западе.

    «Не зря так активно сейчас поддерживают Украину именно те европейские страны, в которых нацизм откровенно возрождается. В том числе, к огромному сожалению, такие страны как Германия, Финляндия. Ну и британцы никогда не были далеки от философии нацизма», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская беженка Салли Райски рассказала о повседневном присутствии нацистской символики в своей стране.

    Глава российского внешнеполитического ведомства ранее указал на наличие явных признаков ренацификации в современной Германии. Министр также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    18 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Финляндии раскритиковали Стубба за отказ посетить Москву

    Профессор Малинен призвал Стубба посетить Россию вместо Ближнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за планы поехать на Ближний Восток вместо Москвы на фоне роста напряженности с Россией.

    Президент Финляндии Александр Стубб подвергся резкой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, передает РИА «Новости».

    Малинен заявил в соцсети, что Стубб должен отправиться в Москву, а не на Ближний Восток, из-за обострения отношений с Россией.

    «Какого черта ты там будешь делать? В Финляндии начинается война, потому что ты не исполняешь свои обязанности. Вышвырните этого неудачника оттуда, а еще лучше – отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу», – обратился профессор с вопросом к Стуббу.

    В ближайшие дни Стубб планирует посетить Иорданию и Египет, чтобы провести переговоры с лидерами этих стран по ситуации на Ближнем Востоке.

    Малинен раскритиковал русофобскую политику финского президента.

    Ранее Александр Стубб призвал оказывать военное давление на Россию ради завершения украинского конфликта.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    18 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров предсказал воздаяние от народов Европы лидерам типа Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в том, что европейские народы со временем дадут свою оценку политикам вроде Каи Каллас, напомнив о её спорных заявлениях о России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что наличие в Европе политиков вроде главы евросоюзной дипломатии Каи Каллас вызывает у него спокойствие и уверенность в том, что народы Европы узнают истинную цену таким лидерам, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о высказывании Каллас, которая заявляла, что за последние 100 лет Россия 19 раз нападала на разные страны, не считая, по ее словам, стран Африки. Министр назвал это заявление «вызывающе невежественным и нелепым».

    «Лично я спокоен. Пока такие люди в «стране европской» есть, у нас есть надежда, что все-таки народы европейских стран – исторически цивилизованные, образованные, умные люди – будут знать цену такого рода лидерам», – заявил министр.

    Глава МИД России также отметил, что стремление жить в мире является врожденным качеством россиян. Он подчеркнул, что для нации, пережившей множество войн и трагедию Второй мировой войны, приоритетом всегда остается сохранение жизней людей и недопущение угроз их безопасности.

    Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас обвинила Россию в агрессии против африканских стран.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подобные исторические суждения противоречащими здравому смыслу.

    Лавров заявил, что молодые иностранные дипломаты склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

    Ранее Лавров сравнил европейских политиков, избегающих контактов, с детьми.

    19 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    FT сообщила о рекомендации ЕК странам ЕС ввести обязательную удаленку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении.

    Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести ряд мер для поддержки экономики на фоне энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В черновом варианте документа отмечается, что предприятиям рекомендуется по возможности установить минимум один день обязательной удаленной работы в неделю. Также советуют субсидировать общественный транспорт и снизить НДС на тепловые насосы, бойлеры и солнечные панели.

    ЕК дополнительно планирует объявить о поддержке программ по развитию социальной аренды для внедрения «зеленых» технологий, включая электромобили и тепловые насосы. Среди рекомендаций также значится снижение потребления газа и нефти. Большинство предложенных мер носят необязательный характер и будут представлены главам государств ЕС на следующей неделе.

    Издание напоминает, что аналогичные рекомендации Брюссель уже выпускал в 2022 году.

    Тем временем военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о перекрытии Ормузского пролива с вечера субботы. Решение связано с требованием снятия морской блокады, установленной США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассмотрел возможность введения стимулирования удаленной работы для предотвращения энергетического кризиса.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала негативное влияние иранского конфликта на европейскую экономику.

    В ответ на американскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом.

    18 апреля 2026, 20:55 • Новости дня
    Вице-премьер Италии призвал возобновить закупки российского газа

    Вице-премьер Италии Сальвини призвал возобновить закупки российского газа

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил против энергетического локдауна Европы и предложил последовать примеру США, временно снявших санкции на торговлю российской нефтью.

    Министр инфраструктуры и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил на митинге в Милане, передает ТАСС. Он предупредил об угрозе масштабного кризиса из-за отказа от энергоносителей.

    «Даже президент (ассоциации промышленников) Confindustria Эмануэле Орсини сказал: нам нужно сменить того, кто управляет этой Европой. Блестящее предложение Урсулы фон дер Ляйен – это новый локдаун», – заявил вице-премьер.

    Политик подчеркнул, что вместо закрытия заводов и школ европейским странам следует приобретать топливо по всему миру. Он особо отметил необходимость сотрудничества с Москвой, поскольку Италия не находится в состоянии конфликта с ней.

    Сальвини напомнил, что Соединенные Штаты приостановили действие санкций против российской нефти до 16 мая. По его мнению, Брюсселю необходимо принимать аналогичные прагматичные решения вслед за Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в апреле назвала преждевременным пересмотр поставок российского газа.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила закупки энергоносителей из РФ даже при угрозе отключения электричества.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного газа с 2027 года.

    20 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани назвал фарсом условия возврата Киевом займа Евросоюзу

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка выдать за кредит «дар» Киеву в размере 90 млрд евро является подтасовкой, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

    «Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это – в лучшем случае фарс, в худшем – это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 млрд Украине», – приводит слова Мариани РИА «Новости».

    Мариани добавил, что из этой суммы 16 млрд евро будут оплачены французскими налогоплательщиками. Евродепутат охарактеризовал затею с выделением средств как фальсификацию, мошенничество и трусость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Еврокомиссия назвала получение российских репараций главным условием возврата этих средств. Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    20 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    BZ связал милитаризацию отношений с Россией с проблемами Европы в экономике

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза предпочитает милитаризацию отношений с Россией вместо поиска путей урегулирования, пытаясь таким образом решить внутренние трудности в экономике, пишет Berliner Zeitung.

    Как отмечает Berliner Zeitung, «вместо того чтобы совместно с Россией работать над прекращением конфликта, руководство ЕС делает ставку на милитаризацию, надеясь таким образом остановить сворачивание промышленного производства и преодолеть стратегическую зависимость», передает РИА «Новости».

    Журналисты подчеркивают, что ориентация на Соединенные Штаты взяла верх над идеей общеевропейского единства. Это привело к ослаблению стратегической автономии континента и спровоцировало раскол среди государств Восточной Европы. Неспособность защитить собственные интересы нанесла удар по моральному авторитету ЕС и лишь усугубила экономический кризис, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил о планах стран Запада во главе с США создать новый агрессивный военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль.

    20 апреля 2026, 10:33 • Новости дня
    Мишель обвинил фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления, подчеркнув, что с ней почти невозможно выстроить нормальные рабочие отношения.

    Бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Brussels Times он заявил: «Речь о суперавторитарном стиле правления... Комиссары не играют больше никакой роли».

    Мишель отметил, что с самого начала их совместной работы понял, насколько сложно выстроить с фон дер Ляйен нормальные рабочие отношения. По его словам, его предложения о регулярных очных координационных совещаниях по внешней политике систематически отклонялись фон дер Ляйен.

    «Скажу вам одно, никогда раньше я не сталкивался с такой сложностью в плане сотрудничества с коллегой. Никогда. Дело не в личных качествах. Дело в сути европейского проекта», – подчеркнул Мишель.

    Он считает, что фон дер Ляйен неправильно понимает свои рабочие обязанности, не предпринимая шагов по защите единого рынка и развитию финансовых рынков. Мишель добавил, что высказывается столь резко, потому что имел возможность наблюдать работу руководства Евросоюза изнутри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шарль Мишель собирался помешать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.

    Европейские чиновники обвинили главу Еврокомиссии в жесткой централизации власти.

    Бывший переговорщик по Brexit Мишель Барнье в своей книге выразил недовольство ее авторитарным стилем управления.

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

