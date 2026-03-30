Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Цыбульским в Кремле

Путин рассказал о значении поддержки со стороны Говорухина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о значении поддержки режиссера Станислава Говорухина, передает . Фрагмент с откровениями главы государства был показан в фильме «Народный избранник. Говорухину 90 лет» в эфире канала «Россия-24». Путин рассказал, что для него было большой честью знакомство с Говорухиным и тот факт, что режиссер возглавил его избирательный штаб в 2011 и 2012 годах, стал неожиданностью.

«Для меня это было большой честью. Возглавил избирательный штаб в 2011 и 2012 годах. Неожиданное было для меня с его стороны решение. Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека многое значила для меня», – сказал президент.

Путин отметил, что при личном знакомстве узнал о Говорухине много нового, поскольку до этого не был с ним близко знаком. Российский лидер подчеркнул, что Станислав Говорухин был не только талантливым режиссером, но и настоящим патриотом, человеком бескорыстным и преданным России.

«Выяснилось, что, кроме своего таланта, режиссерского, творческого таланта Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он человеком был абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо», – добавил Путин.

Станислав Говорухин был известным режиссером, сценаристом и политическим деятелем. Среди его работ – фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», а также сценарии к лентам «Русский бунт» и «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 по 2018 год и занимал пост председателя комитета по культуре. Он родился 29 марта 1936 года, скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

Ранее Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.



