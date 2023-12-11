Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области

Tекст: Ольга Иванова

Цыбульский поблагодарил Путина за визит в Архангельскую область, за то внимание, которое он уделяет проблемам, которые есть в области, помогает их решать, говорится на сайте Кремля.

Губернатор рассказал, что по поручению Путина в области запустили работу фонда «Защитники Отечества». Уже сегодня 25 социальных координаторов выполняют функции поддержки военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, и их семей. Кроме всего, продолжает действовать региональный центр «Вместе мы сильнее», который тоже со своей стороны оказывает поддержку. Также область в общей сложности отправила в зону СВО почти 800 тонн различных грузов, больше 80 автомобилей.

Цыбульский рассказал, что с этого года Архангельская область начала развивать сотрудничество с Запорожской областью, подписали соответствующее соглашение с городом Мелитополем. Архангельская область помогает готовить инфраструктуру топливно-энергетического комплекса к зимнему периоду. Отремонтировала капитально три многофункциональных центра, сейчас запускает флагманский почти на тысячу квадратных метров в Мелитополе.

Ранее Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Прошедшее мероприятие ознаменовало факт вхождения двух судов в состав ВМФ России. Событие прошло в городе Северодвинске Архангельской области.