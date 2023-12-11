Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.14 комментариев
Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ
Путин участвует в церемонии принятия новых атомоходов в состав ВМФ
Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.
«Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М», передает ТАСС. Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложена 27 июля 2014 года. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года.
Инициатива присвоения кораблю имени императора Александра III принадлежит Путину. Эту идею президент высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте. Тогда Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, передал главе государства отреставрированный Андреевский флаг с последнего корабля Русского императорского флота, который также назывался «Император Александр III».
Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».