Тегеран счел недостаточным ответ США на условия для начала переговоров

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас американцы дали ответ. В своем ответе они приняли некоторые из наших условий, однако по некоторым вопросам остаются неясности. Таким образом, американцы ответили нам, а не мы отвечаем американцам. Американцы дали нам ответ, и мы считаем их ответ недостаточным», – заявил Резаи, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.

По его словам, в течение последних двух месяцев Вашингтон неоднократно обращался к Тегерану через посредников в Пакистане, Катаре и Ираке с предложениями возобновить диалог. Резаи подчеркнул, что Иран передал семь условий, без выполнения которых Ормузский пролив останется закрытым, а переговоры не начнутся.

Секретарь совета добавил, что дипломатический подход исламской республики претерпел изменения. Иран больше не намерен возвращаться к прежней модели контактов, так как во время предыдущих раундов переговоров американская сторона прерывала их и нападала на страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал уступки со стороны США условием открытия Ормузского пролива.

В КСИР заявляли, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения требований Ирана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования Вашингтона и положить конец войне между странами.