Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Тегеран счел недостаточным ответ США на условия для начала переговоров
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран считает недостаточным ответ Соединенных Штатов на выдвинутые условия для возобновления дипломатических контактов.
«Сейчас американцы дали ответ. В своем ответе они приняли некоторые из наших условий, однако по некоторым вопросам остаются неясности. Таким образом, американцы ответили нам, а не мы отвечаем американцам. Американцы дали нам ответ, и мы считаем их ответ недостаточным», – заявил Резаи, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.
По его словам, в течение последних двух месяцев Вашингтон неоднократно обращался к Тегерану через посредников в Пакистане, Катаре и Ираке с предложениями возобновить диалог. Резаи подчеркнул, что Иран передал семь условий, без выполнения которых Ормузский пролив останется закрытым, а переговоры не начнутся.
Секретарь совета добавил, что дипломатический подход исламской республики претерпел изменения. Иран больше не намерен возвращаться к прежней модели контактов, так как во время предыдущих раундов переговоров американская сторона прерывала их и нападала на страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал уступки со стороны США условием открытия Ормузского пролива.
В КСИР заявляли, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения требований Ирана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования Вашингтона и положить конец войне между странами.