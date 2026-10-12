Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Вулканолог исключил скорое извержение супервулкана Йеллоустоун
Вулканолог Виккаро исключил скорое извержение супервулкана Йеллоустоун
Американский супервулкан Йеллоустоун не представляет опасности и не подает сигналов о грядущем извержении, сообщил президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро.
«Йеллоустоун на данный момент не показывает никакой опасности. Его последнее извержение – эффузивное – произошло 70 тыс. лет назад, а последнее взрывное извержение – около 630 тыс. лет назад. Нет никаких сигналов, которые могли бы предвещать существенное изменение в ближайшем будущем», – заявил Виккаро, передает РИА «Новости».
Профессор добавил, что Йеллоустоун не следует сравнивать с активными вулканами, такими как сицилийская Этна, которая с июля пережила несколько фаз активности.
По его словам, Этна находится в состоянии постоянной активности, при этом ее извержения никогда не имели катастрофического характера. Он назвал эти два вулканических комплекса диаметрально противоположными.
В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана в штате Вайоминг произошло землетрясение магнитудой 3,3, которое стало сильнейшим с начала года. Ему предшествовали еще 11 более слабых толчков.
На Филиппинах ранее произошло извержение вулкана Тааль, пепельное облако от которого поднялось на высоту 4 тыс. метров.
В прошлом месяце извержение вулкана парализовало работу крупнейшего аэропорта Индонезии.