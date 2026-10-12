Вулканолог исключил скорое извержение супервулкана Йеллоустоун

Вулканолог Виккаро исключил скорое извержение супервулкана Йеллоустоун

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Йеллоустоун на данный момент не показывает никакой опасности. Его последнее извержение – эффузивное – произошло 70 тыс. лет назад, а последнее взрывное извержение – около 630 тыс. лет назад. Нет никаких сигналов, которые могли бы предвещать существенное изменение в ближайшем будущем», – заявил Виккаро, передает РИА «Новости».

Профессор добавил, что Йеллоустоун не следует сравнивать с активными вулканами, такими как сицилийская Этна, которая с июля пережила несколько фаз активности.

По его словам, Этна находится в состоянии постоянной активности, при этом ее извержения никогда не имели катастрофического характера. Он назвал эти два вулканических комплекса диаметрально противоположными.

В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана в штате Вайоминг произошло землетрясение магнитудой 3,3, которое стало сильнейшим с начала года. Ему предшествовали еще 11 более слабых толчков.

На Филиппинах ранее произошло извержение вулкана Тааль, пепельное облако от которого поднялось на высоту 4 тыс. метров.

В прошлом месяце извержение вулкана парализовало работу крупнейшего аэропорта Индонезии.