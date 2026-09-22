Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
При тушении лесного пожара в США разбился вертолет
Два человека погибли при крушении пожарного вертолета в национальном парке США
Два человека погибли в результате крушения вертолета, участвовавшего в ликвидации природного пожара в американском национальном парке «Йосемите».
Два человека, работавшие по контракту на Лесную службу США, погибли при крушении вертолета во время тушения природного пожара в национальном парке «Йосемите», пишет The New York Times.
Вертолет Eurocopter Super Puma, оснащенный водосливным устройством, принадлежал частной компании Precision. Причины аварии пока не установлены, предварительные выводы будут оглашены в течение 30 дней, отмечает РИА «Новости».
Пожар в национальном парке начался 15 сентября и уже уничтожил около 1,3 тыс. гектаров. К тушению привлечены более 580 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Калифорнии при крушении новостного вертолета погибли три человека.
В прошлом месяце канал CNN сообщил о рекордном числе крушений американских вертолетов Apache.
В феврале при падении полицейского вертолета в Аризоне разбились два человека.