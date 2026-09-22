Лавров заявил об игнорировании Германией запросов России по лечению Навального

Лавров: Германия проигнорировала запросы России о лечении Навального

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин не отвечает на запросы Москвы об анализах и лечении Алексея Навального (включен в перечень экстремистов и террористов в РФ), передает РИА «Новости».

Выступая на IV Международном форуме «Диалог о фейках», глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в 2020 году российская сторона оперативно откликнулась на просьбу отправить заболевшего в Германию.

«Когда господин Навальный скончался, мы еще раз напомнили и немцам, и Организации по запрещению химического оружия показать нам, во-первых, анализы, которые были сделаны в 2020 году, и во-вторых, показать, как его потом лечили в Германии. Полная тишина, нагнетание антироссийской риторики и уход от честного разговора», – заявил Лавров.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после ухудшения самочувствия в самолете. Омские врачи диагностировали нарушение обмена веществ и не выявили ядов в организме. Позже пациента перевезли в Германию, где правительство ФРГ заявило об отравлении веществом из группы «Новичок». МИД назвал произошедшее спланированной провокацией Запада, отметив отсутствие проверяемых доказательств со стороны Берлина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения западных стран в якобы отравлении Алексея Навального.

Посольство России в Лондоне назвало заявления об отравлении цирковым представлением.

Навальный умер в исправительной колонии в феврале 2024 года.