Разрушительный смерч в итальянской Кремоне с градом привел к травмам 43 человек

Tекст: Денис Тельманов

Жертвами суровой непогоды в городе Кремона стали 43 человека, передает РИА «Новости». Большинство пострадавших получили легкие ушибы от ударов крупными градинами и обломками конструкций, однако четырем местным жителям потребовалась срочная госпитализация.

Разгул стихии нанес колоссальный урон городской инфраструктуре. Шквальный ветер повредил кровлю одного из шпилей Кремонского собора и крышу башни исторической ратуши. Кроме того, пострадали около десяти церквей, три выставочных павильона и 10 тыс. автомобилей.

Спасательные службы итальянского региона Ломбардия провели порядка 500 выездов. «Наиболее сложная ситуация сложилась в Кремоне, где сильный ветер сорвал крыши зданий и повалил деревья», – сообщили представители пожарной охраны в социальной сети X.

В ходе спасательных операций пожарные вызволили четырех человек из заблокированной машины.

Из-за критических повреждений жилых зданий 12 семей были вынуждены покинуть свои дома, работы по ликвидации последствий шторма продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Москвы предупредили горожан о надвигающихся грозе и граде.

Месяцем ранее мощный смерч в Свердловской области повредил более 60 кровель зданий.

Весной сильный ветер в хорватском Загребе привел к травмам нескольких человек и разрушениям инфраструктуры.