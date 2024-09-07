Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
СК завел дело после пожара с погибшими на парковке в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено после пожара на автомобильной парковке в городе Одинцово в Московской области, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
На место отправились следователи и криминалисты, устанавливаются все причины произошедшего.
Согласно версии следствия, возгорание произошло в ходе ремонтных работ в поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа. При пожаре погибли и пострадали люди, их число уточняется.
Ранее в администрации округа сообщали, что при пожаре погибли два человека, трое получили ранения.