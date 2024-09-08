Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Массовая драка произошла на Кубани из-за девушки
Массовая драка у Дома Культуры произошла в краснодарском поселке Афипский из-за девушки
У Дома Культуры в поселке Афипский из-за девушки произошел конфликт, который перерос в массовую драку, сообщила администрация Северского района Краснодарского края.
Информация о массовой драке появилась в соцсетях, передает РИА «Новости».
По разным оценкам, в драке участвовали от 40 до 60 человек, передает РБК.
В администрации со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что «конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки». «После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись», – сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте».
За медицинской помощью никто не обращался, передает РЕН ТВ.
Заявлений в полицию также не подавали. Установлены активные участники конфликта, в воскресенье их опросят, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в администрации.