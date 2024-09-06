Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.46 комментариев
Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области
Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области
Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.