Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.14 комментариев
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области
Российские вертолеты Ка-52М уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области
Российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику противника, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как указали в ведомстве, экипажи вертолетов Ка-52М успешно выполнили боевую задачу, уничтожив предварительно разведанные цели противника. Отмечается, что авиационные ракеты точно поразили скопления украинских военнослужащих и бронетехники. После выполнения удара экипажи вертолетов успешно ушли от огня противника, применив противоракетный маневр и выпустив тепловые ловушки. Согласно данным авианаводчика, удар был нанесен с высокой точностью, и все поставленные задачи были выполнены, говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область и другие приграничные регионы, чтобы отвлечь Россию от наступления в Донбассе, однако у киевского режима ничего не вышло.