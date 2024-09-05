Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.2 комментария
Путин заявил о провале вторжения ВСУ в приграничные регионы России
ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область и другие приграничные регионы, чтобы отвлечь от наступления в Донбассе, однако у киевского режима ничего не вышло, заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.
«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях… Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин назвал священным долгом защиту приграничных регионов России от ВСУ.
«Прежде всего мы должны думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от этих терактов», – отметил президент, подчеркнув, что священным долгом для ВС России является сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий.
Так, глава государства отметил, что российские военные стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника из приграничья.
Ранее Путин сообщил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.