Bloomberg: США задержат поставки оружия союзникам на срок до пяти лет

Tекст: Антон Антонов

«США предупредили союзников о задержках ключевых поставок вооружений на срок до пяти лет, пока восстанавливают собственные истощенные запасы боеприпасов», – пишет Bloomberg.

Европейские государства ожидают переноса сроков получения ракет и систем противовоздушной обороны. Это связано с тем, что американские военные исчерпали свои арсеналы в ходе конфликта с Ираном.

Так, Германия просила ускорить передачу крылатых ракет большой дальности Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon. Однако из-за нехватки мощного оружия компания-производитель Raytheon вряд ли выполнит заказ в ближайшие пять лет.

Некоторые страны Восточной Европы, зависящие от американских систем, также столкнулись с проблемами. Решение Пентагона отдать приоритет собственным резервам осложняет попытки Украины получить больше перехватчиков ПВО Patriot перед предстоящей зимой. Вопрос о необходимых Киеву системах станет ключевой темой на заседаниях ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Министерство обороны США пока не прокомментировало ситуацию, пишет издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американские власти уже сообщали европейским лидерам о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

Аналитики спрогнозировали восполнение запасов высокоточных ракет в течение как минимум четырех лет.

Острый дефицит систем противовоздушной обороны заставил Вашингтон приостановить экспорт оружия партнерам.