Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Украинские военные спрятали смертоносную взрывчатку в детском подарочном наборе
Сапер Саныч сообщил о замаскированной под детский подарок украинской взрывчатке
Украинские боевики замаскировали под детский подарочный набор взрывчатку, которая срабатывает после открытия коробки, рассказал сапер 11-го армейского корпуса с позывным Саныч.
Украинские военные создали взрывное устройство, внешне неотличимое от детского подарка, передает РИА «Новости». Ловушка была запрограммирована на детонацию при попытке открыть коробку.
«Я разминировал детский подарочный набор, который срабатывал на открытие крышки, на размыкание контакта. То есть ребенок открывает крышку подарка – происходит подрыв», – рассказал сапер 11-го армейского корпуса с позывным Саныч.
Военнослужащий пояснил, что внутри упаковки, где обычно находятся сладости, противник разместил гравий и песок. Эти материалы использовались в качестве поражающих элементов, способных нанести тяжелые увечья. Специалист подчеркнул особую циничность такого подхода, направленного против детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные сбрасывали с беспилотников заминированные армейские рюкзаки. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил о маскировке взрывных устройств под пакеты сока. В июле сапер Московского военного округа с позывным Турист рассказал о минировании противником обычной еды.