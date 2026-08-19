СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.3 комментария
Военные ВСУ начали сбрасывать с дронов заминированные армейские рюкзаки
ВСУ используют беспилотники для распространения опасных ловушек, рассчитывая на неосторожность солдат при обнаружении оставленных вещей, рассказал стрелок группировки «Центр».
Военнослужащие армии противника применяют новую тактику на Днепропетровском направлении, передает РИА «Новости».
Как сообщил стрелок, украинские силы активно задействуют тяжелую авиацию для создания скрытых угроз на позициях.
«ВСУ минируют армейские рюкзаки. Могут скидывать их с «Бабы-яги», – рассказал российский боец.
По словам военного, помимо экипировки с воздуха сбрасываются различные бытовые предметы, оснащенные магнитными минами. Подобные действия рассчитаны на то, что солдаты заинтересуются находкой и попытаются взять ее в руки. Специалист настоятельно рекомендовал игнорировать подозрительные вещи и проходить мимо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования стали маскировать взрывные устройства под обычную еду и повседневные вещи.
При отступлении из населенного пункта Александровка боевики оставили множество самодельных мин в виде игрушек, ручек и книг.
Кроме того, ВСУ перешли от установки традиционных растяжек к дистанционному минированию территорий сбрасываемыми с дронов взрывными устройствами.