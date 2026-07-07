Эксперт объяснила отказ Киева забирать тела украинских военных из Константиновки

Политолог Шеслер: Бросая трупы украинских военных, Киев скрывает утрату Константиновки

Tекст: Олег Исайченко

«Я думаю, причин отказа Киева принять тела погибших в Константиновке солдат ВСУ, несколько. Во-первых, украинское руководство не может признать потерю этого населенного пункта», – отметила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, Украина пока создает иллюзию продолжения боев за город. «Забрать тела – это значит расписаться под тем, что военные действия в Константиновке фактически подошли к логическому завершению», – уточнила собеседница.

«Во-вторых, киевские власти не желают озвучивать число погибших военнослужащих. Поскольку Владимир Зеленский отрицает потерю города, то и признать, что его авантюра обходится в десятки тысяч жизней, он тоже не хочет», – считает Шеслер. Наконец, третья причина – украинское руководство пытается избежать выплат родным погибших, добавила спикер.

Она напомнила, что процедура затруднена и затянута, потому что бюджет Украины не может покрыть такие расходы. «Лишь небольшая часть родственников, которые получили тела своих близких в рамках предыдущих гуманитарных акций, добились компенсации», – указала политолог, сославшись на данные украинских СМИ.

По ее оценкам, информация об отказе Киева забирать тела погибших военнослужащих вряд ли сильно повлияет на моральный дух внутри подразделений ВСУ, который и так очень невысок. Эксперт также не ожидает и протестов со стороны родственников погибших.

«Для того, чтобы оформилось социальное возмущение, нужен субъект. Это может быть политическая сила, общественное движение. Мы видим, что Зеленский практически полностью уничтожил любую оппозицию, а информационное пространство контролируется, поэтому рассчитывать на какие-то организованные протесты со стороны родственников не приходится», – подчеркнула Шеслер.

Схожей точки зрения придерживается Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам. Он связывает реакцию Киева на инициативу Москвы с приближением саммита НАТО. По словам парламентария, киевские власти всеми силами пытаются поддерживать легенду о боеспособности ВСУ для выкачивания новых траншей западноевропейских стран.

«И очевидно, на Банковой испугались репортеров, готовых поехать в зону конфликта и зафиксировать этот трагический момент и количество напрасных жертв», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он напомнил, что украинское руководство уже не в первый раз демонстрирует свое истинное отношение к собственным гражданам и ценности их жизни. «Для Зеленского и Ко – все они «сопутствующий ущерб», пешки в политической игре киевского террористического режима и европейской партии войны», – заключил депутат.

Ранее Украина отказалась от предложения России временно прекратить огонь для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке. Как напомнило Минобороны РФ, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода населенного пункта под контроль российских войск. Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались.

«Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», – подчеркнули в ведомстве.

В силовых структурах сообщили, что на месте брошены до нескольких сотен тел солдат ВСУ. Указывается, что российским военным приходится заниматься сбором останков.

Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. В случае согласия Киев должен был проинформировать российское командование о своем решении до полудня воскресенья. Потенциальную гуманитарную акцию выражали желание посетить более 20 редакций иностранных СМИ.