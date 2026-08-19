Минх заявил о личном участии Путина в работе над бюджетом

Минх: Путин лично включается в подготовку бюджета и сложных законов

Tекст: Вера Басилая

По словам Минха, Путин лично включается в процесс работы над законопроектами, связанными с критически важными для страны направлениями, передает ТАСС.

«Такая необходимость бывала, она возникала», – ответил полпред на вопрос о том, требуется ли иногда личное участие российского лидера в законотворческом процессе. Минх пояснил, что речь идет о вопросах высокой политической и социальной ответственности, которые без участия президента практически стоят на месте.

В качестве примера полпред привел ежегодную работу Путина над проектом федерального бюджета. Глава государства проводит совещания для выработки оптимальных решений, обсуждая выделение дополнительных средств на социальные объекты, образование и здравоохранение.

Минх также напомнил, что личное участие Путина потребовалось при подготовке пенсионной реформы 2018 года. В результате был принят закон с поправками, сохранившими прежний возраст выхода на пенсию для ряда категорий граждан.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

Также на совещании по экономическим вопросам Путин призвал учитывать обстановку на глобальных рынках при составлении главного финансового документа.