СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.3 комментария
Минх заявил о личном участии Путина в работе над бюджетом
Минх: Путин лично включается в подготовку бюджета и сложных законов
Президент России Владимир Путин регулярно участвует в разработке значимых документов, включая проект федерального бюджета и вопросы социальной напряженности, для выработки оптимальных компромиссов, заявил полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх.
По словам Минха, Путин лично включается в процесс работы над законопроектами, связанными с критически важными для страны направлениями, передает ТАСС.
«Такая необходимость бывала, она возникала», – ответил полпред на вопрос о том, требуется ли иногда личное участие российского лидера в законотворческом процессе. Минх пояснил, что речь идет о вопросах высокой политической и социальной ответственности, которые без участия президента практически стоят на месте.
В качестве примера полпред привел ежегодную работу Путина над проектом федерального бюджета. Глава государства проводит совещания для выработки оптимальных решений, обсуждая выделение дополнительных средств на социальные объекты, образование и здравоохранение.
Минх также напомнил, что личное участие Путина потребовалось при подготовке пенсионной реформы 2018 года. В результате был принят закон с поправками, сохранившими прежний возраст выхода на пенсию для ряда категорий граждан.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.
Также на совещании по экономическим вопросам Путин призвал учитывать обстановку на глобальных рынках при составлении главного финансового документа.