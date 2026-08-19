СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.2 комментария
В Совфеде объяснили недовольство США сделкой Ирана и Омана
Сенатор Карасин объяснил реакцию США на договоренности Ирана и Омана
Негативная реакция Вашингтона на возможное соглашение между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу связана с неучастием американской стороны в компромиссе, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал недовольство США готовящейся сделкой между Маскатом и Тегераном, пишут «Известия».
«Ранее между Ираном и Оманом не было согласия. И вот сейчас они, похоже, движутся в направлении соглашения на уровне двух стран, которые составляют оба берега Ормузского пролива. И вот именно это вызывает неприятие «великих» Соединенных Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссе», – заявил парламентарий.
Иран и Оман согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.
Обсуждаемая сделка предусматривает шестидесятидневное временное соглашение между двумя странами.
Президент США пригрозил нанести военные удары по Оману из-за недовольства готовящейся сделкой Маската с Тегераном по управлению судоходством через Ормузский пролив.