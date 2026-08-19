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    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    19 августа 2026, 08:28 • Новости дня

    В Совфеде объяснили недовольство США сделкой Ирана и Омана

    Сенатор Карасин объяснил реакцию США на договоренности Ирана и Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Негативная реакция Вашингтона на возможное соглашение между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу связана с неучастием американской стороны в компромиссе, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал недовольство США готовящейся сделкой между Маскатом и Тегераном, пишут «Известия».

    «Ранее между Ираном и Оманом не было согласия. И вот сейчас они, похоже, движутся в направлении соглашения на уровне двух стран, которые составляют оба берега Ормузского пролива. И вот именно это вызывает неприятие «великих» Соединенных Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссе», – заявил парламентарий.

    Иран и Оман согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    Обсуждаемая сделка предусматривает шестидесятидневное временное соглашение между двумя странами.

    Президент США  пригрозил нанести военные удары по Оману из-за недовольства готовящейся сделкой Маската с Тегераном по управлению судоходством через Ормузский пролив.

    18 августа 2026, 23:57 • Новости дня
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

    Глава департамента МИД ОАЭ аль-Хамли: Торговля с Ираном приостановлена

    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили экономические контакты с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. МИД ОАЭ опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном.

    «Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления», – приводит РИА «Новости» слова директора департамента.

    Она заверила, что ОАЭ твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов. Указывалось, что ракета не достигла цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и ранее сообщали о запусках крылатых ракет со стороны Ирана по государству.

    В конце июня представитель иранской организации развития торговли заявил о начале восстановления торговых отношений между Ираном и ОАЭ.

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    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

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    19 августа 2026, 06:17 • Новости дня
    CNN: США сменили стратегию против Ирана

    CNN: США решили экономически задушить Иран

    CNN: США сменили стратегию против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции против Тегерана, США намерены экономически «задушить» Иран, сообщает телеканал CNN.

    После безуспешных попыток добиться позитивного развития отношений с Ираном Белый дом, «похоже, принял новый подход», сообщает CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника канал сообщает, что Белый дом велел «прекратить переговоры с Ираном», а союзникам сообщил, что США решили изменить стратегию: от «удара по Ирану как можно скорее» к намерению «задушить его». Белый дом заявил также, что сейчас никакой дипломатии с Ираном вообще не ведется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой заявления США о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    На днях сообщалось о договоренности Ирана и США о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    18 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран пообещал исправить заблуждения Трампа о принадлежности Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран намерен скорректировать представление американского лидера Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив является территорией Соединенных Штатов, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    Иранское руководство планирует изменить мнение президента США Дональда Трампа об Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Гариб-Абади отметил, что американский лидер ошибочно считает эту акваторию американской территорией.

    «Подобно тому, как Трамп правильно написал название Персидского залива, в скором времени его заблуждение относительно Ормуза либо исправится, либо мы сами исправим заблуждения этого человека, живущего иллюзиями», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети карту с обозначением Ормузского пролива американской собственностью.

    Ранее американский лидер пообещал объявить эту акваторию территорией Соединенных Штатов после разгрома Ирана.

    В ответ заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади назвал невозможным захват пролива одним твитом.

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    18 августа 2026, 10:27 • Новости дня
    Авиация разбомбила взлетную полосу военного аэродрома в Сирии

    Военный аэродром в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке авиации

    Tекст: Мария Иванова

    Военный аэродром Абу-эд-Духур на юго-востоке сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.

    Боевая авиация нанесла четыре удара по военному объекту, передает РИА «Новости».

    «Четыре авиаудара были сосредоточены на взлетно-посадочной полосе аэродрома Абу-эд-Духур», – говорится в сообщении сирийского телеканала Syria TV.

    Телеканал отмечает, что принадлежность самолетов и сторона, нанесшая удары, пока официально не установлены. Некоторые местные источники предполагают, что за атакой может стоять Израиль, однако официального подтверждения этой информации нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.

    Годом ранее авиация Израиля нанесла удары по месту дислокации сирийской армии в районе города Джебла.

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    18 августа 2026, 12:23 • Новости дня
    Тегеран заявил об отказе открывать Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.

    Исламская Республика не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока Вашингтон не реализует договоренности, достигнутые в середине июня, передает РИА «Новости». Об этом сообщил спикер парламента и главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Ормузский пролив не будет открыт до снятия блокады, разблокировки замороженных активов, снятия нефтяных санкций, прекращения угроз и военных действий на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Ранее глава Белого дома объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, которое было заключено 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько серий атак на иранскую территорию. Центральное командование США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе.

    В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и перекрыл стратегически важный пролив. Иранская сторона также обвинила Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне военное командование Ирана закрыло Ормузский пролив для судоходства.

    Позже Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

    В августе исламская республика передала Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.

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    18 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о скором соглашении Ирана и Омана

    Катар анонсировал соглашение Ирана и Омана для возобновления переговоров

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемые договоренности между Маскатом и Тегераном по Ормузскому проливу откроют путь к возобновлению дипломатического диалога с Соединенными Штатами, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари выразил надежду на скорое разрешение ситуации, передает ТАСС.

    «Мы ожидаем достижения соглашения между братским Оманом и Ираном по проливу, что позволит нам вернуться к формату переговоров», – сказал дипломат.

    Сейчас главные усилия сторон направлены на снижение уровня напряженности. Представитель министерства отметил необходимость возвращения к выполнению условий меморандума о взаимопонимании. По его словам, прописанная в документе дорожная карта пока игнорируется.

    Аль-Ансари подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации станет прекращение огня и открытие Ормузского пролива. Подобные шаги обеспечат свободу судоходства и позволят участникам процесса вновь сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана отказались снимать блокировку Ормузского пролива до выполнения Соединенными Штатами условий июньского меморандума.

    Накануне иранский МИД обвинил Вашингтон и Тель-Авив в срыве подписания соглашения о безопасности судоходства с Оманом.Р

    анее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на возвращение прежних объемов транспортировки углеводородов из Персидского залива.

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    18 августа 2026, 14:32 • Новости дня
    МИД Катара: Соглашение по Ормузскому проливу облегчит переговоры США и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Договоренности между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу позволят возобновить диалог между Вашингтоном и Тегераном, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что достижение соглашения между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу значительно упростит возобновление переговоров между Соединенными Штатами и Исламской Республикой, передает ТАСС.

    «Соглашение по Ормузскому проливу между Оманом и Ираном значительно облегчит нам возобновление переговоров между Соединенными Штатами и Ираном», – сказал дипломат.

    По его словам, в настоящее время усилия сосредоточены на снижении напряженности и возвращении к выполнению меморандума о взаимопонимании.

    Аль-Ансари подчеркнул, что единственным путем вперед является прекращение огня, открытие Ормузского пролива, обеспечение свободы судоходства и возвращение за стол переговоров. Он также добавил, что дорожная карта, прописанная в меморандуме, в настоящее время не выполняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби потребовал от Вашингтона отказаться от вмешательства в региональные дела для разблокировки маршрута.

    Накануне иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения о безопасности.

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    19 августа 2026, 02:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль знал об отсутствии иностранных сил на аэродроме в Идлибе

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб, несмотря на предварительное уведомление сирийской стороны об отсутствии там иностранных сил, сообщил Al Jazeera источник в МИД Сирии.

    «Израиль нанес удар по аэродрому Абу-эд-Духур, несмотря на то что мы уведомили его, что там нет иностранных сил», – заявил источник Al Jazeera.

    Тот же источник подчеркнул, что Дамаск отвергает заявления о существовании какого-либо соглашения с Израилем, предполагающего особый порядок в сфере безопасности. Он отметил, что Сирия не может подписать договор, который ограничивал бы ее возможность играть роль в укреплении стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур (находится примерно в 45 км к юго-восток от Алеппо) подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии назвал ночной удар по этому аэродрому неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Канцелярия израильского премьера заявила о договоренности Израиля и Сирии по статусу-кво в вопросах безопасности и о риске ее нарушения из-за размещения турецких войск на авиабазе близ Алеппо.

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    18 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Повстанческое движение Йемена осуществило налет на саудовское предприятие Saudi Aramco с помощью дронов в ответ на нарушение воздушного пространства своих провинций.

    Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Алла» совершили нападение на нефтяной объект в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    «Йеменские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане несколькими БПЛА», – сообщил военный источник.

    Собеседник агентства пояснил, что атака стала ответом на незаконное пересечение воздушных границ йеменских провинций Саада и Хаджа.

    По его словам, запущенные аппараты точно поразили намеченную цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа йеменские повстанцы атаковали двумя беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Аллах» нанесло масштабный удар по позициям саудовских военных в районе Моха.

    В начале месяца хуситы поразили баллистическими ракетами саудовский нефтяной танкер Wafa в Красном море.

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    19 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в запуске ракет по территории ОАЭ

    Представитель МИД Ирана Багаи опроверг обвинения ОАЭ в запуске Тегераном ракет

    Tекст: Антон Антонов

    Обвинения в адрес Ирана в ракетном ударе по территории Объединенных Арабских Эмиратов безосновательны, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

    «Багаи опроверг заявление ОАЭ о том, что Иран стоит за запуском ракет по стране Персидского залива», – заявило Reuters.

    По его словам, прозвучавшие обвинения совершенно безосновательны, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ сообщили, что приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов.

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    19 августа 2026, 04:00 • Новости дня
    В Иране Хегсета и Бессента назвали «клоунской командой»

    Спикер парламента Ирана Галибаф: США должны убрать созданный ими беспорядок

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не сможет добиться от Тегерана новых уступок усилением давления, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф раскритиковал стратегию Вашингтона, рассчитывающего на дополнительные уступки Тегерана, «которых никогда не было в соглашении». Он подчеркнул, что министр финансов США Скотт Бессент и глава Пентагона Пит Хегсет не смогут этого добиться.

    «Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда вытащит кролика из шляпы, и уберите беспорядок, который вы создали», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.

    В августе Иран передал Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.

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    19 августа 2026, 04:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ назвало цели запущенных из Ирана ракет

    Минобороны ОАЭ: Целями иранских баллистических ракет были морские суда

    Tекст: Антон Антонов

    Целями двух иранских баллистических ракет были морские суда, однако снаряды упали в воду, сообщило минобороны ОАЭ.

    «Министерство обороны объявило, что, согласно оценкам, две обнаруженные баллистические ракеты, выпущенные из Ирана, были нацелены на морское судоходство и упали в море», – говорится в заявлении ведомства, опубликованное в социальной сети X.

    В ведомстве подчеркнули готовность ответить на любые угрозы и решительно противостоять попыткам подорвать безопасность страны или морского судоходства в регионе. Военные заявили, что намерены защищать суверенитет, стабильность и национальные интересы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ сообщили, что приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном.

    Иран отверг обвинения в запуске ракет по территории ОАЭ.

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    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    • Учусь играть на протезе в хоккей и баскетбол

      Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Норманов рассказал о том, как построил свою жизнь в России после эмиграции из Эстонии и участия в боях.

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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