Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.88 комментариев
Российский морпех сообщил об отказе ВСУ от мин-растяжек
ВСУ при отступлении с позиций перешли от установки традиционных мин-растяжек к дистанционному минированию территорий сбрасываемыми с дронов самодельными взрывными устройствами, рассказал боец 40-й бригады морпехов группировки «Восток» с позывным «Китаец».
«Раньше было такое, что ВСУ при уходе со своих позиций все минировали, ставили растяжки. Сейчас они этим не занимаются», – рассказал боец РИА «Новости».
По словам российского военного, изменение тактики связано с широким применением дронов.
Беспилотники доставляют самодельные устройства, предназначенные для поражения пехоты. Кроме того, украинские силы активно задействуют средства разведки, пытаясь компенсировать нехватку личного состава за счет беспилотных систем.
В мае сообщалось, что украинские военные начали маскировать самодельные мины под комки грязи. На добропольском направлении ВСУ прятали взрывчатку в мобильные телефоны и пачки сигарет.