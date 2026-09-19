Канада дважды отказала России в экстрадиции эсэсовца Гуньки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Степанов сообщил, что канадские власти не проводят собственное расследование в отношении бывшего солдата дивизии СС «Галичина», передает РИА «Новости». Дипломат отметил, что прогресс в этом деле полностью отсутствует.

«Канада дважды отказала России в экстрадиции Гуньки. Собственного расследования в отношении этого эсэсовца из дивизии «Галичина» тоже не проводит. Похоже, в Оттаве решили дать ему возможность спокойно уйти в мир иной», – заявил Степанов.

Дипломат подчеркнул, что открытое проживание нацистского преступника в стране антигитлеровской коалиции является возмутительным фактом. По его мнению, местные власти совершенно не смущает оскорбление памяти канадских ветеранов, сражавшихся с нацизмом.

Бывший эсэсовец Ярослав Гунько проживает в канадском Норт-Бей, в марте 2025 года он отметил 100-летний юбилей. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что Гунька и его соучастники причастны к убийству не менее 500 советских граждан, включая евреев и поляков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канадские власти дважды отклонили официальный запрос России на экстрадицию Ярослава Гуньки. Оттава полностью игнорирует необходимость правосудия в отношении бывшего эсэсовца. Генеральная прокуратура России объявила украинского нациста в международный розыск.