Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Канада дважды отказала России в экстрадиции 100-летнего эсэсовца
Канада дважды отказала России в экстрадиции эсэсовца Гуньки
Канада дважды отказала России в экстрадиции эсэсовца Ярослава Гуньки и не проводит собственное расследование, будто ожидая, чтобы он дожил спокойно, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Степанов сообщил, что канадские власти не проводят собственное расследование в отношении бывшего солдата дивизии СС «Галичина», передает РИА «Новости». Дипломат отметил, что прогресс в этом деле полностью отсутствует.
«Канада дважды отказала России в экстрадиции Гуньки. Собственного расследования в отношении этого эсэсовца из дивизии «Галичина» тоже не проводит. Похоже, в Оттаве решили дать ему возможность спокойно уйти в мир иной», – заявил Степанов.
Дипломат подчеркнул, что открытое проживание нацистского преступника в стране антигитлеровской коалиции является возмутительным фактом. По его мнению, местные власти совершенно не смущает оскорбление памяти канадских ветеранов, сражавшихся с нацизмом.
Бывший эсэсовец Ярослав Гунько проживает в канадском Норт-Бей, в марте 2025 года он отметил 100-летний юбилей. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что Гунька и его соучастники причастны к убийству не менее 500 советских граждан, включая евреев и поляков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канадские власти дважды отклонили официальный запрос России на экстрадицию Ярослава Гуньки. Оттава полностью игнорирует необходимость правосудия в отношении бывшего эсэсовца. Генеральная прокуратура России объявила украинского нациста в международный розыск.