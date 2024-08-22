Генпрокуратура объявила нациста Гуньку в международный розыск

Генпрокуратура России объявила нациста Гуньку в международный розыск

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале Генпрокуратуры напомнили, что в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции Гуньки, но «зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания».

Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Гуньки в базу данных Интерпола.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что выступивший в парламен заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунька и его соратники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.



Напомним, В конце сентября прошлого года на заседание канадского парламента, которое посетил Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего Ярослава Гуньку, которого представили как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунька воевал в составе украинской дивизии СС «Галичина».