Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.15 комментариев
Генпрокуратура объявила нациста Гуньку в международный розыск
Генпрокуратура России объявила нациста Гуньку в международный розыск
Генпрокуратура России объявила украинского нациста Ярослава Гуньку в международный розыск, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Telegram-канале Генпрокуратуры напомнили, что в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции Гуньки, но «зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания».
Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Гуньки в базу данных Интерпола.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что выступивший в парламен заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунька и его соратники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.
Напомним, В конце сентября прошлого года на заседание канадского парламента, которое посетил Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего Ярослава Гуньку, которого представили как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунька воевал в составе украинской дивизии СС «Галичина».