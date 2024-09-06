Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал кандидат на пост президента от Республиканской партии. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».

Американская пресса также обратила внимание на слова российского президента. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

«Чувство юмора – это сопутствующий признак интеллекта. Более того, нашему президенту в иронии не занимать», – объясняет сенатор Константин Долгов. По его мнению, американские политики настолько погрязли во внутренних интригах, что не способны распознать здравого остроумия. «В такой ситуации их остается только пожалеть, – добавил собеседник. – Ну а мы после слов Путина станем немного иначе смотреть на то, как смеется Харрис».

Парламентарий подчеркнул: Москва не вмешивается в выборы других стран. «Голосование в США превратилось в грязную антидемократическую процедуру. Мне кажется, вмешиваться в эти процессы никому и не нужно, потому что американские чиновники сами довели их до абсурда», – уточнил Долгов.

На этом фоне он напомнил об обвинениях штаба Байдена в фальсификациях в 2020 году. «Это стало печатью позора на челе псевдодемократии Штатов. Сейчас в Вашингтоне заранее пытаются перевести стрелки на внешние факторы, потому обвинения звучат в адрес России», – отметил сенатор.

Для Москвы же не имеет значения, кто станет следующим президентом США, считает собеседник. «Проблемы в отношениях между нашими странами были как при Трампе, так и при Байдене. Впрочем, текущая администрация оказалась самой слабой и предсказуемой в контексте проводимого ею антироссийского курса. Харрис, будучи частью этой политики, может ее продолжить», – допустил Долгов.

Тем временем британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен в своих соцсетях охарактеризовал слова Путина как «топовый троллинг». Схожей точки зрения придерживается и американист Дмитрий Дробницкий. «Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американский истеблишмент», – сказал эксперт. «Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряла способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – напомнил он. «В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь

юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы»,

– считает собеседник. «Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

«Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

«Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – считает Дробницкий.

Американист Малек Дудаков напомнил, что в Штатах снова началась истерика по поводу якобы вмешательства России в выборы. «Обвинения звучат в адрес Russia Today и некоторых блогеров, которые, по мнению американского Минюста, взаимодействовали с телеканалом», – уточнил он.

«Эту истерику в основном подогревает Демпартия, – добавил собеседник. – На этом фоне было любопытно следить за реакцией ее представителей на слова Владимира Путина о якобы поддержке Камалы Харрис. Им пришлось оправдываться, многие оказались в замешательстве».

Впрочем, растерялся и Дональд Трамп.

«Сейчас оба лагеря в США обвиняют друг друга в иностранных связях. Демократы заявляют о контактах республиканцев с Россией, Саудовской Аравией и лично с Биньямином Нетаньяху, а республиканцы говорят о связи Демпартии с Китаем», – детализировал политолог.

Как отметил Дудаков, слова Путина о Харрис вызвали «когнитивный диссонанс» у немалой части американских политических элит. «Между тем Белый дом в очередной раз обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы. Но правда в том, что теперь им, видимо, придется признать, что это происходит на стороне демократов и текущей администрации», – сыронизировал политолог.

Складывающуюся в США ситуацию Дудаков назвал «трагикомичной»: «американское общество завязло в очередной панической шпиономании с поиском русского, китайского и иного влияния».