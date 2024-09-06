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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 14:24 • Политика

    Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх
    @ Michael Reynolds/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на юмор российского президента имеет простое объяснение.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал кандидат на пост президента от Республиканской партии. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».

    Американская пресса также обратила внимание на слова российского президента. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

    Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

    «Чувство юмора – это сопутствующий признак интеллекта. Более того, нашему президенту в иронии не занимать», – объясняет сенатор Константин Долгов. По его мнению, американские политики настолько погрязли во внутренних интригах, что не способны распознать здравого остроумия. «В такой ситуации их остается только пожалеть, – добавил собеседник. – Ну а мы после слов Путина станем немного иначе смотреть на то, как смеется Харрис».

    Парламентарий подчеркнул: Москва не вмешивается в выборы других стран. «Голосование в США превратилось в грязную антидемократическую процедуру. Мне кажется, вмешиваться в эти процессы никому и не нужно, потому что американские чиновники сами довели их до абсурда», – уточнил Долгов.

    На этом фоне он напомнил об обвинениях штаба Байдена в фальсификациях в 2020 году. «Это стало печатью позора на челе псевдодемократии Штатов. Сейчас в Вашингтоне заранее пытаются перевести стрелки на внешние факторы, потому обвинения звучат в адрес России», – отметил сенатор.

    Для Москвы же не имеет значения, кто станет следующим президентом США, считает собеседник. «Проблемы в отношениях между нашими странами были как при Трампе, так и при Байдене. Впрочем, текущая администрация оказалась самой слабой и предсказуемой в контексте проводимого ею антироссийского курса. Харрис, будучи частью этой политики, может ее продолжить», – допустил Долгов.

    Тем временем британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен в своих соцсетях охарактеризовал слова Путина как «топовый троллинг». Схожей точки зрения придерживается и американист Дмитрий Дробницкий. «Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американский истеблишмент», – сказал эксперт. «Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряла способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – напомнил он. «В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь

    юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы»,

    – считает собеседник. «Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

    «Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – считает Дробницкий.

    Американист Малек Дудаков напомнил, что в Штатах снова началась истерика по поводу якобы вмешательства России в выборы. «Обвинения звучат в адрес Russia Today и некоторых блогеров, которые, по мнению американского Минюста, взаимодействовали с телеканалом», – уточнил он.

    «Эту истерику в основном подогревает Демпартия, – добавил собеседник. – На этом фоне было любопытно следить за реакцией ее представителей на слова Владимира Путина о якобы поддержке Камалы Харрис. Им пришлось оправдываться, многие оказались в замешательстве».

    Впрочем, растерялся и Дональд Трамп.

    «Сейчас оба лагеря в США обвиняют друг друга в иностранных связях. Демократы заявляют о контактах республиканцев с Россией, Саудовской Аравией и лично с Биньямином Нетаньяху, а республиканцы говорят о связи Демпартии с Китаем», – детализировал политолог.

    Как отметил Дудаков, слова Путина о Харрис вызвали «когнитивный диссонанс» у немалой части американских политических элит. «Между тем Белый дом в очередной раз обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы. Но правда в том, что теперь им, видимо, придется признать, что это происходит на стороне демократов и текущей администрации», – сыронизировал политолог.

    Складывающуюся в США ситуацию Дудаков назвал «трагикомичной»: «американское общество завязло в очередной панической шпиономании с поиском русского, китайского и иного влияния».

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    Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на юмор российского президента имеет простое объяснение. Подробности

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