Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке

Эксперт Анпилогов: Дальний Восток – это энергетический остров, который нуждается в АЭС

Tекст: Анастасия Куликова

«Дальний Восток исторически опирается на собственную энергосистему, которая слабо связана с европейской частью России, Уралом и Сибирью. На больших малозаселенных территориях есть только линии электропередач, их мощности не хватает для того, чтобы объединить региональную систему в единую энергосистему страны», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Он объясняет: Дальний Восток – это своего рода «энергетический остров», которому крайне важно иметь базовую генерацию. «Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории, где есть стратегические интересы страны в построении не только урбанизированных кластеров, но в первую очередь промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей. Все это нуждается в электроэнергии», – пояснил собеседник.

«Экономически целесообразной выглядит атомная энергетика. АЭС, во-первых, обеспечивает самую низкую себестоимость производства электроэнергии среди всех видов генерации, а во-вторых, является стабильным источником энергии», – уточнил Анпилогов. Более того, существуют технологические предпосылки для строительства АЭС на Дальнем Востоке, добавил он.

«В программе Росатома появился новый реактор небольшой мощности – ВВЭР-С. Он слабее, чем оборудование, которое обычно устанавливают в европейской части России или в Сибирском и Уральском федеральных округах, но подходит под «островные» системы энергопотребления. Еще из вариантов – реакторы ВВЭР-600, которые также могут быть установлены на АЭС Дальневосточного региона», – объясняет эксперт.

Однако пока рано говорить о конкретных городах, где могли бы расположиться станции, считает аналитик. «При строительстве существуют определенные ограничения. Так, например, объект стараются отодвинуть от города-миллионника или другого крупного населенного пункта, но не слишком далеко, чтобы избежать серьезной потери при передаче электроэнергии. Речь идет о нескольких сотнях километров», – отметил спикер.

Он допускает, что площадкой под строительство будет выбран Приморский или Хабаровский край. «Я склоняюсь больше к этим вариантам размещения новой атомной станции, потому что если брать, например, остров Сахалин, то здесь возникают некоторые трудности. Скорее, туда будут перекидываться объемы электроэнергии с материка. Также, возможно, произойдет интеграция местной системы с материковой», – заключил Анпилогов.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, поэтому в ближайшем времени предстоит ликвидировать его прогнозный дефицит.

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», – сказал президент. По его словам, план развития электроэнергетики должен учитывать перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.

Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, корпорация готова построить АЭС на Дальнем Востоке и запустить ее первый энергоблок к 2032 году. «Пока речь о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре», – заявил он в кулуарах ВЭФ, его слова приводит ТАСС. По словам Лихачева, Росатом планирует поставить первые плавучие АЭС для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке в 2028-2029 годах.

Сейчас на Дальнем Востоке есть две АЭС – стационарная Билибинская АЭС мощностью 36 МВт и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Обе находятся на Чукотке. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые АЭС обеспечат экономический рост России на десятилетия.