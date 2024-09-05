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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    40 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    5 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Дальний Восток стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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    5 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин назвал фаворита России на выборах президента США

    Путин пошутил о поддержке Харрис на выборах президента США

    Путин назвал фаворита России на выборах президента США
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.

    «Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», – указал глава государства.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    5 сентября 2024, 19:11 • Новости дня
    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы

    В США предъявили обвинение политологу Саймсу и его жене

    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии, об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов в четверг вечером.

    Саймса и его жену обвиняют в «нарушении американских санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По совокупности обвинений каждому из супругов может грозить до 60 лет заключения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о преследовании Саймса в США, отмечал, что Вашингтон устроил «охоту на ведьм».

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    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

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    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин сравнил экономики США и Китая

    Путин: Экономика США мощная, но объем экономики Китая больше, и разрыв увеличивается

    Путин сравнил экономики США и Китая
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская экономика мощная, но объем китайской экономики еще больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

    «Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, ее структура выгодно отличается от других. Но объем экономики КНР еще больше, США на втором месте. Разрыв между двумя экономиками постоянно, из года в год увеличивается, с этим и связано использование юаня в международных расчетах», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что экономика будущего строится вокруг человека, поэтому нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры.

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    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

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    5 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

    Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис может замедлить выделение Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС

    Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

    Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

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    5 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработка пассажирской версии самолета «Байкал» должна быть ускорена, в ближайшее время надо запустить его серийное производство, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно уже в ближайшее время запустить его серийное производство», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

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    5 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин назвал отказ Германии от использования «Северного потока» шизофренией
    Путин назвал отказ Германии от использования «Северного потока» шизофренией
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления немецкой стороны о нежелании использовать рабочую нитку газопровода «Северный поток» граничат с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на заседании ВЭФ.

    «Получать через территорию Украины (газ) могут, получать через «Турецкий поток» могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря – не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, через рабочую нитку «Северного потока» можно переводить в Германию 27,5 млрд кубометров газа в случае договоренности с Россией.

    Ранее турецкая пресса сообщала, что взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли при сотрудничестве американской, украинской, польской и немецкой сторон.

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    5 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Алиханов: Смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»

    Глава Минпромторга выступил против смены подрядчика по проекту «Байкал»

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена подрядчика по проекту создания регионального самолета «Байкал» затянет сроки его реализации, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

    «Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы», – сказал министр, передает ТАСС.

    Он отметил, что в итоге придется проводить новые конкурсные процедуры, что серьезно ухудшит финансовое положение производителя.

    Ранее вице-премьер Юрий Трутнев призвал сменить подрядчика по проекту «Байкал» из-за затянувшихся сроков и экономической неэффективности.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить разработку пассажирской версии самолета «Байкал» и запустить его серийное производство.

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    5 сентября 2024, 10:53 • Новости дня
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Разговаривал с командиром 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня и действуют очень успешно. Просто героические ребята – сражаются героически», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Минобороны и Генштаб несколько раз в сутки докладывают ему о ходе СВО.

    «То, что происходит каждый день, мне Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме – несколько раз в сутки – докладывают», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»

    NBC: Зеленский заявил о наличии «плана победы», который он представит Байдену

    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, который планирует представить президенту США Джо Байдену.

    В интервью NBC News Зеленский сообщил, что не хотел информировать Байдена о своем «плане победы» до операции в Курской области, которая, по его словам, является «частью более масштабной военно-политической операции», передает Lenta.Ru.

    Глава киевского режима выразил уверенность, что построенный им план может быть реализован при содействии партнеров Киева.

    Ранее Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Дальний Восток – это энергетический остров, который нуждается в АЭС

    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке
    @ Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории. И строительство там промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей является частью стратегических интересов России. Все это нуждается в электроэнергии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин анонсировал постройку АЭС на Дальнем Востоке.

    «Дальний Восток исторически опирается на собственную энергосистему, которая слабо связана с европейской частью России, Уралом и Сибирью. На больших малозаселенных территориях есть только линии электропередач, их мощности не хватает для того, чтобы объединить региональную систему в единую энергосистему страны», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он объясняет: Дальний Восток – это своего рода «энергетический остров», которому крайне важно иметь базовую генерацию. «Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории, где есть стратегические интересы страны в построении не только урбанизированных кластеров, но в первую очередь промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей. Все это нуждается в электроэнергии», – пояснил собеседник.

    «Экономически целесообразной выглядит атомная энергетика. АЭС, во-первых, обеспечивает самую низкую себестоимость производства электроэнергии среди всех видов генерации, а во-вторых, является стабильным источником энергии», – уточнил Анпилогов. Более того, существуют технологические предпосылки для строительства АЭС на Дальнем Востоке, добавил он.

    «В программе Росатома появился новый реактор небольшой мощности – ВВЭР-С. Он слабее, чем оборудование, которое обычно устанавливают в европейской части России или в Сибирском и Уральском федеральных округах, но подходит под «островные» системы энергопотребления. Еще из вариантов – реакторы ВВЭР-600, которые также могут быть установлены на АЭС Дальневосточного региона», – объясняет эксперт.  

    Однако пока рано говорить о конкретных городах, где могли бы расположиться станции, считает аналитик. «При строительстве существуют определенные ограничения. Так, например, объект стараются отодвинуть от города-миллионника или другого крупного населенного пункта, но не слишком далеко, чтобы избежать серьезной потери при передаче электроэнергии. Речь идет о нескольких сотнях километров», – отметил спикер.

    Он допускает, что площадкой под строительство будет выбран Приморский или Хабаровский край. «Я склоняюсь больше к этим вариантам размещения новой атомной станции, потому что если брать, например, остров Сахалин, то здесь возникают некоторые трудности. Скорее, туда будут перекидываться объемы электроэнергии с материка. Также, возможно, произойдет интеграция местной системы с материковой», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, поэтому в ближайшем времени предстоит ликвидировать его прогнозный дефицит.

    «Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», – сказал президент. По его словам, план развития электроэнергетики должен учитывать перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.

    Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, корпорация готова построить АЭС на Дальнем Востоке и запустить ее первый энергоблок к 2032 году. «Пока речь о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре», – заявил он в кулуарах ВЭФ, его слова приводит ТАСС. По словам Лихачева, Росатом планирует поставить первые плавучие АЭС для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке в 2028-2029 годах.

    Сейчас на Дальнем Востоке есть две АЭС – стационарная Билибинская АЭС мощностью 36 МВт и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Обе находятся на Чукотке. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые АЭС обеспечат экономический рост России на десятилетия.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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