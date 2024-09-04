Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, при изучении электронных компонентов БПЛА, которые ВСУ применяли в начале августа для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, было установлено, что предварительная настройка полетных контроллеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе Ньюпорта в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB, говорится на сайте МИД.

Как пояснила Захарова, эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.

«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом», – пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданским объектам и мирным гражданам «возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие».

В связи с этим Россия призывает Британию немедленно отказаться от поддержки человеконенавистнического режима и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации.

Ранее газета Times сообщила, что ВСУ использовали британские БПЛА в ходе нападения на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители.