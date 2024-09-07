Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
В аварии с трактором под Великим Новгородом погибли два человека
В Новгородской области произошла авария с легковым автомобилем и трактором, погибли два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 15.40 на 29-м километре дороги «Великий Новгород – Сольцы – Порохов – Псков» в Новгородском районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Водитель Renault Sandero не выдержал безопасную дистанцию и въехал в движущийся впереди трактор «Беларус» с прицепом. 46-летний водитель легковушки скончался на месте, его 19-летняя пассажирка умерла в машине скорой помощи.
Другой пассажир машины, 41-летняя женщина, доставлена в больницу с травмами. На месте работает Госавтоинспекция, МЧС и следователи.
В июле в Сочи столкнулись рейсовый автобус и трактор, погиб ребенок.