В аварии с трактором под Великим Новгородом погибли два человека

Tекст: Алексей Дегтярев

ДТП произошло около 15.40 на 29-м километре дороги «Великий Новгород – Сольцы – Порохов – Псков» в Новгородском районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Водитель Renault Sandero не выдержал безопасную дистанцию и въехал в движущийся впереди трактор «Беларус» с прицепом. 46-летний водитель легковушки скончался на месте, его 19-летняя пассажирка умерла в машине скорой помощи.

Другой пассажир машины, 41-летняя женщина, доставлена в больницу с травмами. На месте работает Госавтоинспекция, МЧС и следователи.

В июле в Сочи столкнулись рейсовый автобус и трактор, погиб ребенок.