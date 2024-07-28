Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.9 комментариев
При столкновении автобуса с трактором в Сочи погиб ребенок
В результате столкновения рейсового автобуса и трактора в Сочи погиб один ребенок, еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Как указали в региональном оперативном штабе, авария с участием рейсового автобуса и трактора произошла в 11:40 28 июля на 149-м километре Краснополянского шоссе. В результате столкновения пострадали пять человек, среди которых был один ребенок. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, в момент аварии в автобусе находилось 30 человек. Пассажиров, не получивших травм, пересадили в другой автобус.
Ранее сообщалось, что девять человек получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом под Воронежем.