При столкновении автобуса с трактором в Сочи погиб ребенок

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в региональном оперативном штабе, авария с участием рейсового автобуса и трактора произошла в 11:40 28 июля на 149-м километре Краснополянского шоссе. В результате столкновения пострадали пять человек, среди которых был один ребенок. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, в момент аварии в автобусе находилось 30 человек. Пассажиров, не получивших травм, пересадили в другой автобус.

Ранее сообщалось, что девять человек получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом под Воронежем.