Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,9%

Tекст: Дарья Григоренко

По прогнозам министерства, в последующие годы темпы роста российской экономики сохранятся на стабильном уровне. Так, в 2025 году ожидается рост ВВП на 2,5%, в 2026 году – на 2,6%, а к 2027 году экономика России достигнет темпов роста в 2,8%, передает ТАСС.

Кроме того, Минэкономразвития повысило прогноз по номинальному ВВП России. По оценкам ведомства, в 2024 году этот показатель превысит 195 триллионов рублей, что на 4,4 триллиона рублей больше предыдущего прогноза.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что заявил рост ВВП в 2024 году, вероятно, превысит результаты 2023 года.

В конце августа глава Минфина Антон Силуанов заявил, что исполнение бюджета России превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам.