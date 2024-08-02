  • Новость часаAxios: ВС США готовятся вместе с Израилем отразить возможную атаку Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что значит обмен заключенными между Россией и США
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково (ВИДЕО)
    Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
    Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность присяге
    Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными
    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена
    Яшину напомнили о его отказе участвовать в обмене заключенными
    NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    8 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    16 комментариев
    2 августа 2024, 01:42 • Новости дня

    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах

    Болгарский политик Пасков: Корпорации из США требуют не хоронить бойцов ВСУ на черноземах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.

    Пасков в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил, что BlackRock приезжала и требовала от Киева прекратить захоранивать бойцов «традиционным образом», поскольку так они занимают «слишком много земли», передает РИА «Новости».

    В корпорации заявляли, что 47% этой земли уже выкуплены, добавил он.

    По его словам, конгломерат состоит из нескольких триллионеров, которые занимаются глобальными вопросами. В него включены ВlackRock, State Street Corporation, Fidelity Investments и The Vanguard Group.

    Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за июль потеряли в СВО более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля.

    1 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.

    В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.

    В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.

    Коментарии (8)
    1 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву

    Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством

    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Поставка истребителей F-16 Киеву закрепляет вовлеченность США в конфликт на Украине, является безрассудным и провокационным шагом «на пути к ядерной конфронтации с Россией», заявил американский правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали.

    «Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.

    Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.

    Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

    Коментарии (10)
    1 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены три пусковые установки американского ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

    Коментарии (4)
    1 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом

    Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине

    Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в терроризме экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев заявил, что в его дом на Украине прилетел беспилотник, пишут украинские СМИ.

    Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.

    По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.

    «Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.

    Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.

    Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.

    Коментарии (32)
    1 августа 2024, 08:57 • Новости дня
    На Украине заподозрили у Зеленского раздвоение личности

    Депутат Рады Дубинский: Зеленский делает полярные высказывания о переговорах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский делает противоположные заявления, обсуждая вероятные переговоры с Россией, отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Депутат предположил, что существует «два Зеленских», один из которых говорит о невозможности прекращения огня и переговоров, а второй обещает план завершения боевых действий в ноябре и допускает возможность договориться с Москвой, передает канал «360».

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

    Позже Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

    Коментарии (9)
    1 августа 2024, 14:32 • Новости дня
    Заменивший герб СССР на статуе «Родина-мать» в Киеве тризуб заржавел
    Заменивший герб СССР на статуе «Родина-мать» в Киеве тризуб заржавел
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спустя менее года после замены герба СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве на новом изображении появилась коррозия, заявил украинским СМИ директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун.

    По его словам, к появлению коррозии привела некачественная сварка, передает ТАСС. Подобные работы необходимо проводить по разработанной специалистами института технологии, однако к ним никто не обращался.

    «Теперь существует угроза, что сварочные швы могут быть повреждены коррозией. <…> Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», – сказал он.

    В прошлом году в Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины

    Коментарии (23)
    1 августа 2024, 07:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек

    Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных

    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.

    Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    1 августа 2024, 14:29 • Новости дня
    В США назвали главную проблему Украины после появления F-16
    В США назвали главную проблему Украины после появления F-16
    @ 2nd Lt. Jonathan Padish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У ВСУ существует дефицит квалифицированных пилотов, способных управлять недавно поставленными США истребителями F-16, пишет New York Post.

    Там также добавили, что истребители, хоть и являются важной помощью для ВСУ, «вряд ли смогут переломить ход» конфликта, передает Ura.ru.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, истребители F-16 будут планомерно уничтожаться и не повлияют на ход конфликта значительным образом, если они будут поставлены Киеву.

    Коментарии (2)
    1 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Украине и России необходимо договориться, так как потери украинской армии очень высоки, к переговорам призвали бойцы ВСУ в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель.

    Журналистка также отметила, что многие служащие ВСУ перестали верить в возможность победы над Россией и поняли, что Киеву не удастся вернуть утраченные территории, сообщает Lenta.Ru.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с представителями Украины можно разговаривать, но доверять им нельзя.

    Коментарии (10)
    1 августа 2024, 22:07 • Новости дня
    Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Николаеве поражен аэродром, где пилоты ВСУ проходили тренировки, их учили инструкторы, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пилоты тренировались с англоязычными инструкторами, пояснил Лебедев ТАСС.

    В ночь со среды на четверг Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

    Коментарии (4)
    1 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
    Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Купянском, Синьковкой Харьковской области, Надией, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), Красным Лиманом Донецкой народной республики (ДНР) и у Серебрянского лесничества.

    За последние сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М», «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (13)
    1 августа 2024, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Ржавый трезубец на статуе «Родина-мать» в Киеве – это символ украинской власти
    Эксперт: Ржавый трезубец на статуе «Родина-мать» в Киеве – это символ украинской власти
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ржавчина на трезубце, который в прошлом году приварили к монументу «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР, это символ коррупции украинской власти, которая все превращает в фарс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинской политолог Владимир Скачко.

    «Произошедшее логично. Ржавчина, которая покрыла украинскую государственность и власть с их торжеством неонацизма, материализовалась в этом трезубце. Это коррозия целой страны, памяти, истории», ­– пояснил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Они хотели преподнести установку трезубца как перепрошивку мозгов, дерусификацию и десоветизацию. А на самом деле их действия оказались ложью и фарсом», – подчеркнул собеседник.

    «Если же говорить о технической стороне, то, судя по всему, они украли часть бюджета, сэкономив на качестве материала и на проведении необходимых работ. Раньше, например, гербы СССР оформляли настолько качественно, что они стояли десятилетиями и не было ни крупинки ржавчины», – указал он.

    «Воровать на изготовлении государственного герба для главного памятника столицы – это, конечно, яркая характеристика нынешней украинской власти, ее коррупционности и мелочности. Они так относятся и к стране в целом: «Сейчас наворуем, а дальше хоть трава не расти». Это вороватые временщики. А ржавый герб – это и есть их настоящий герб», – резюмировал эксперт.

    Ранее директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун сообщил, что менее чем через год после замены герба СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве на новом изображении появилась ржавчина.

    По его словам, к этому привела некачественная сварка. Подобные работы необходимо проводить по технологии, разработанной специалистами института, однако к ним никто не обращался. «Теперь существует угроза, что сварочные швы могут быть повреждены коррозией. <…> Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», – сказал он.

    Трезубец установили на памятник в августе прошлого года. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинские декоммунизаторы добрались до одного из самых сакральных символов Киева.

    Коментарии (4)
    1 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    МИД заявил о готовности работать по урегулированию на Украине с учетом реалий

    Захарова: Россия готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию на Украине

    МИД заявил о готовности работать по урегулированию на Украине с учетом реалий
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, отметила, что Россия относится к его заявлениям со всей серьезностью, его высказывания рассматриваются, как официальная позиция Святого Престола, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия готова взаимодействовать во всеми, кто стремится к мирному решению украинского кризиса с учетом российских интересов и существующих реалий. Также Захарова заявила, что пока официальных запросов по поводу визита Паролина в Россию не поступало, контакты с Ватиканом поддерживаются.

    Напомним, Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролина заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    Коментарии (8)
    1 августа 2024, 10:57 • Новости дня
    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии

    Политолог Шеслер: Окончание военных действий зависит не от мнения украинского народа, а от воли Запада

    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея Владимира Зеленского о проведении референдума – очередная уловка, с помощью которой украинское руководство попытается загнать Россию в невыгодные условия по заморозке конфликта, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он не может быть решен одним человеком.

    «В украинском обществе наблюдается усталость от конфликта. Очень многие граждане, в том числе и некоторые националисты, хотят, чтобы военные действия прекратились, потому что практически у каждого из них среди знакомых и близких есть погибшие. Другое дело, что инициатива Владимира Зеленского не приведет к миру», – считает политолог Лариса Шеслер.

    Она убеждена: идея о проведении референдума – «очередная уловка», с помощью которой украинское руководство «попытается загнать Россию в очень невыгодные условия по заморозке конфликта».

    «Очевидно, подобный опрос, организованный на территории, контролируемой Киевом, будет всегда давать тот результат, который нужен офису Зеленского. Ничего общего с позицией населения итоги референдума иметь не будут», – детализировала собеседница. Политолог напомнила: мнение жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже высказались о том, что они являются частью России, не интересует ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель.

    То есть слова Зеленского – это некая иллюзия демократии. «Окончание военных действий зависит вовсе не от мнения украинского народа, как это пытаются подать в Киеве, и не от результатов референдума, а от воли западных кураторов. Напомню, что в украинском законодательстве закреплен отказ страны от переговоров с Москвой. На этом фоне они, говоря о референдуме и о возможном участии России в мирной конференции, лишь пытаются маневрировать. Все их заявления – абсолютная ложь», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта с Россией. В интервью французскому изданию Le Monde он допустил возможность отказа от возвращения границ государства 1991 год военным путем. Однако, по его словам, вопрос территориальной целостности не может решаться только правительством – свое мнение по данному вопросу должен выразить и народ.

    При этом вариант с уступками части регионов Зеленский назвал «не самым лучшим», поскольку в этом случае конфликт фактически закончится «победой» Москвы. Тем не менее он также допустил возможность присутствия российской стороны на втором «саммите мира», так как многие лидеры других государств считают это необходимым.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина готова начать детальное обсуждение вопроса о территориальной целостности страны с союзниками. Кроме того, он подчеркивал, что в его офисе уже ведутся работы по составлению плана действий по достижению мира. По его словам, итоговый документ будет выпущен до конца ноября.

    Он также считает, что к справедливому завершению конфликта может привести лишь укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию. При этом Зеленский добавил, что ему уже поступали неофициальные предложения о заморозке боевых действий, но он не мог на них согласиться.

    До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не могут принудить к диалогу с Москвой. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул он. Сенатор Андрей Климов отмечал нелепость подобных высказываний, поскольку офис Зеленского подчиняется указам западных стран.

    Коментарии (7)
    1 августа 2024, 02:52 • Новости дня
    Медведчук: У Зеленского есть план мобилизовать мужчин старше 60 лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский намеревается мобилизовать украинцев старше 60 лет, заявил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

    Вопрос о призыве мужчин старше 60 лет у Зеленского находится «на стадии решения», заявил Медведчук в интервью ТАСС.

    Он добавил, что этот политик «вступил в войну не только с собственным народом, но и со здравым смыслом».

    Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявлял, что ВСУ несут огромные потери, из-за чего не могут собрать новые бригады.

    Коментарии (8)
    Главное
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    «Хезболла» выпустила по Израилю 50 ракет
    МЧС сообщило о двух погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
    Экс-сотрудника НИУ ВШЭ Дубинина заочно арестовали по делу о госизмене
    Пчеловод рассказал, как отличить натуральный мед от кондитерского
    Суд оштрафовал актрису Бабенко за отказ от медосвидетельствования
    Маск поддержал идею Трампа запретить трансгендерам соревноваться с женщинами

    Цены на бензин потребовали вмешательства властей

    Чтобы предотвратить резкий рост цен на бензин, власти возвращаются к запрету на его экспорт в августе. Более того, эта мера может распространиться также на сентябрь и октябрь. Почему бензин начал дорожать в июле и удастся ли остановить рост цен осенью? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

    России и США удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария МИД РФ относительно телефонного разговора между главой Минобороны Андреем Белоусовым и его коллегой из Пентагона Ллойдом Остином. Чему был посвящен этот разговор, в чем заключаются особенности «телефонной дипломатии» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит? Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

    Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............