ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек

Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9 875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.

Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.