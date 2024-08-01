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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    8 комментариев
    1 августа 2024, 07:22 • Новости дня

    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек

    Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9 875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.

    Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.

    31 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

    Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Monde, передает «Лента.ру». При этом, по его мнению, проведение референдума является «не самым лучшим» решением, так как передача территорий России станет «победой» для Москвы.

    Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет, чтобы российская сторона приняла участие в новом «саммите мира» по Украине, передает РИА «Новости».

    «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

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    31 июля 2024, 23:02 • Новости дня
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим уже успел применить переданные ему истребители F-16, самолеты совершили первые боевые вылеты, утверждает украинская пресса.

    Эти истребители якобы использовались в качестве средств противовоздушной обороны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegraph.

    Об этом изданию сообщил неназванный представитель воздушных сил Украины, он «не отрицал» эту информацию.

    Ранее в среду США подтвердили, что Украина сможет начать использовать F-16 к концу лета.

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    31 июля 2024, 21:18 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом специальной военной операции на Украине, сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

    Как сообщает журнал, приблизительно за неделю до начала СВО Харрис была в Мюнхене на встрече с лидерами европейских стран, где встретилась с Владимиром Зеленским. Тогда, как заявил бывший украинский министр обороны Алексей Резников, она сообщила о неизбежности «нападения» со стороны РФ, передает ТАСС.

    Как пишет журнал, Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, но Харрис отклонила оба предложения, так как «наказание может последовать только после совершения преступления».

    Ранее Зеленский заявил, что выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины.

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    31 июля 2024, 14:36 • Новости дня
    Один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из 22 подсудимых по делу об участии в украинском националистическом батальоне «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Ищенко умер в Ростове-на-Дону, сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, попросив суд истребовать справку о его смерти.

    Одного из подсудимых по делу 22 участников «Азова» не доставили в среду из СИЗО на судебное заседание, адвокат сообщил, что его подзащитный умер, передает ТАСС.

    «Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», – сказал судья.

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    31 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта для участия в спецоперации направлено на поддержку бойцов и их семей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, это увеличение не связано с изменением задач в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», – отметил Песков.

    Ранее президент Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза.

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    1 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.

    В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.

    В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.

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    31 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами

    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами

    Tекст: Александра Юдина

    Активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов уехавших в Литву радикальных оппозиционеров, готовящих диверсии с использованием дронов и радиоактивных веществ, нацеленные как на Белоруссию, так и на Украину.

    По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.

    К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.

    Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.

    Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.

    Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    31 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Часова Яра, Верхнекаменского, Северска и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 710 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, три 155-мм гаубицы М777 производства США, британскую 155-мм гаубицу FH-70, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н».

    За сутки были уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, нанеся поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны под Дзержинском, Желанным, Новгородским, Гродовкой и Воздвиженкой ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп противника.

    ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, американское 105-мм орудие М119, 100-мм пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.

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    31 июля 2024, 13:47 • Новости дня
    Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, сил у нее нет

    Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, так как сил противостоять у нее нет

    Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, сил у нее нет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, ситуация, которая разворачивается в мире, и события на самой Украине, а также отсутствие ресурса для того, чтобы остановить ВС России вынужденно приведет Киев к переговорам, передает ТАСС.

    «Они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы нам противостоять», – сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений.

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    31 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины

    Зеленский назвал выборы в США риском для Украины

    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины, заявил глава страны Владимир Зеленский.

    «Текущая ситуация в США является вызовом. Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если победит Дональд Трамп… мы не знаем, как будет выглядеть наш диалог», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Monde и другим французским СМИ.

    Тем не менее Зеленский уверен, что в Конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Украину.

    Выборы в США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее решил не баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на пост президента выдвинут экс-президент Дональд Трамп.


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    31 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    В Кремле сочли схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Представитель Кремля Песков назвал схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений, выразил мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, подобные заявления Москва слышала на разных уровнях, однако не получила никаких детализирующих пояснений, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что данная тема изредка озвучивается, однако не имеет какой-либо конкретики.

    В то же время Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговоров.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

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    31 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В МИД назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение украинских властей о прекращении поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба» является шантажом в отношении Венгрии и Словакии, заявил замдиректора информации и печати российского МИД Андрей Настасьин.

    Этот шаг демонстрирует полную неспособность Киева к конструктивному диалогу, заявил Настасьин на брифинге, передает ТАСС.

    «Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизтоплива Украине, если транзит нефти не восстановят.

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    31 июля 2024, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России

    Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства ПВО в ночь на среду сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 11 над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 11 дронов ВСУ над Белгородской, четыре – над Брянской, а также по одному беспилотнику над Курской, Калужской, Ростовской областями и республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области.

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    31 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Захарова связала создание рабочих мест в США с гибелью украинцев

    Спикер МИД Захарова связала создание рабочих мест в США с гибелью украинцев

    Tекст: Александра Юдина

    Каждое новое рабочее место, созданное в Соединенных Штатах при администрации Байдена, напрямую связано с гибелью украинцев, сказала спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, действующий президент Джо Байден активно подчеркивает успехи американской администрации в экономической сфере, однако эти успехи достигаются за счет продолжения конфликта на Украине, передает радио Sputnik.

    «Каждое рабочее место, созданное в США при Байдене, имеет прямую связь к могиле украинцев на территории Украины», – подчеркнула дипломат.

    Захарова отметила, что именно политика США подпитывает конфликт на Украине, приводя к гибели людей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина стала инструментом борьбы внутри Европы.

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    31 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Иран назвал США, Британию и Францию разжигателями конфликта на Украине

    Постпред Ирана при ООН: США, Британия и Франция разжигают конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон, Лондон и Париж напрямую вовлечены в украинский конфликт и вносят значительный вклад в его эскалацию, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    «По иронии судьбы, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция дерзко выдвигают такие необоснованные претензии к Ирану, [но] при этом сами непосредственно вовлечены в украинский конфликт», – указал дипломат в письме председателю Совета Безопасности ООН, его текст приводит агентство IRNA, передает ТАСС.

    Поставками современного оружия эти страны разжигают конфликт на Украине, заявил Иравани.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт на Украине и направлять туда своих военных инструкторов, поскольку украинцы не хотят погибать на фронте за западные геополитические интересы.

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