Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Министерство обороны России.
Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.
Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.
В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.